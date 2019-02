Nej, livstidsdømte har ikke samme muligheder som andre

Livstid: Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag, der handler om at få større kontrol med landets livstidsdømte. I kølvandet på dén sag, der i pressen benævnes som "ubådssagen" stod det klart for os, at kontrollen med de mennesker, der dømmes for at begå noget af den hårdeste kriminalitet, ikke er god nok. Tøjlerne skal strammes.

Hvordan kan vi f.eks. tillade, at folk, der sidder i vores fængsler - nogen af dem i rigtig, rigtig mange år - kan stifte familie og skabe nye stærke relationer, når det i udgangspunktet er en mulighed, at man kommer til at ende sine dage i et fængsel? Jeg begriber det ikke. Og er det rimeligt, at Kriminalforsorgen skal lægge arbejdskraft og madrasser til livstidsdømtes udskejelser? Det synes jeg ikke.

Jeg synes mest af alt, at det lyder som en hån over for de ofre, der har mistet deres liv, at livstidsdømte blot kan fortsætte med at møde nye mennesker af enhver slags. Det kan være nye kærester, folk der er fascineret af mordere eller blot nye bekendte. Og jeg mener samtidig, at samfundet har en pligt til at beskytte folk på den anden side af tremmerne imod at møde mennesker, der er idømt livstid og kan være farlige for deres omgivelser.

Det er baggrunden for, at vi med vores forslag lægger op til at sætte en stopper for livstidsdømtes mulighed for at skabe nye relationer. Familie og venner man måtte have, når man bliver dømt, kan efter eget ønske komme ind. Men det skal være slut med, at man kan lukke nye mennesker ind.