Nedrivninger fjerner ikke sociale problemer

Nedrivninger: For nylig vedtog Folketinget regeringen ghettopakke, som lægger op til omfattede nedrivninger af boliger, idet der kun må være 40 pct. almennyttige familieboliger i de såkaldte ghettoområder. Begrundelsen er en forestilling om, at en anden beboersammensætning kan skabe en normalisering af norner og værdier i de udsatte boligområder.

Det normale skal være, at man går på arbejde i hverdagen i stedet for at være arbejdsløs. Tanken er altså, at "nye" beboere skal fungere som positive rollemodeller for de "gamle". Samtidig skal udflytterne blive en del af normal-Danmark. Målet er altså at skabe mere blandede boligområder. Spørgsmålet er bare om disse antagelser også vil holde stik, idet man i Danmark ikke har erfaringer med store bolignedrivninger og heraf følgende tvungne fraflytninger. Derfor har Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) i rapporten "Ufrivillig fraflytning fra udsatte boligområder" undersøgt, hvad resultaterne af store fraflytninger pga. nedrivninger har været i sammenlignelige lande (Sverige, Holland og England).

Effekterne kan vurderes på tre måder:



Hvordan har nedrivninger påvirket beboere og deres børn, som mere eller mindre tvunget er blevet fraflyttet? Hvilken betydning har nedrivninger og fraflytningerne haft for de berørte boligområder? Hvilken betydning har det haft for de boligområder, som de fraflyttede er kommet til?

1: Forskningen indikerer at de fleste børn og unge oplever, at deres livskvalitet bliver forbedret, når de flyttes til et andet boligområde. Dog er forbedringerne meget beskedne, idet de i høj grad er flyttet til lavindkomst områder tilsvarende dem, de kom fra. Forskningen peger endvidere på, at denne oplevelse også smitter af på deres forældre.

Studier peger også på, at man ofte flytter til større og bedre boliger. Men dette er næppe så relevant for de danske forhold, hvor mange af de lejligheder, der skal rives ned, både er i god stand og store.

Undersøgelser viser også, at omplaceringer betyder, at sociale netværk og nabofællesskaber svækkes. De omplacerede beboere angiver, at have mindre kontakt med deres nye naboer. Dette gælder især for boligområder, hvor beboermassen er præget af stor spredning i indkomster.

2: De områder, som bliver genstand for nedrivninger og fraflytninger, vil naturligvis opleve en ændring i beboersammensætningen, idet ressourcesvage beboere søges udskiftet med mere ressourcestærke. Men vil det normalisere normer og værdier i området? Forskningserfaringerne påpeger nemlig, at det ikke er nok, at man gør beboersammensætningen mere blandet. Det kræver også en social interaktion mellem grupperne, hvis normer og værdier skal ændres i den oprindelige beboergruppe. Denne interaktion mellem grupperne er nødvendig for at man kan virke som rollemodeller for hinanden. Her viser erfaringerne, at en mere blandet sammensætning ikke betyder, at der også er en interaktion mellem "gamle" og de "nye" beboere. Derfor er der ikke afsmitningseffekt fra de positive rollemodeller. Derimod viser erfaringerne, at de "nye" beboere på længere sigt fortrænger de "gamle", således at målet om mere blandede boligområder i det lange løb igen mislykkes. Dette gælder især, når der bygges ejerboliger til erstatning for de nedrevne.

3: Her peger forskningen på, at borgere, som udsættes for omfattende boligmæssige omplaceringer, har tendens til at flytte fra et udsat boligområde til et andet næsten lige så udsat boligområde. Der sker således en genkoncentration. Boligmæssig omplacering af beboerne løser altså ikke nødvendigvis problemet med at udsatte borgere koncentreres i bestemte områder, men kun være medvirkende til en geografisk omplacering af problemerne.

Det overordnede billede, der står tilbage efter SBI's erfaringsgennemgang, er, at resultatet sagtens kan blive, at flere såkaldte ghettoer, på langt sigt bliver ændret til helt normale boligområder; men det har bare ikke løst de sociale problemer, idet de nu er flyttet til andre boligområder.