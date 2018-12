Nedlæggelse af regioner vil være en sejr for teknokrater

Regioner: Det er godt, at der nu er ved at samle sig en alvorlig modstand mod regeringens ide om at nedlægge regionerne i en kommende sundhedsreform. Man må sandelig håbe, at statsministeren får virkelig kolde fødder, inden han får splittet Venstre helt op. Og inden han som Venstres formand får givet køb på en grundlæggende ide i Venstre: Betydningen af lokale folkevalgte. Hvordan kan Venstre overhovedet bare tænke på at medvirke til at fremme teknokratstyre?

Spørgsmålet om betydningen af, at der sidder folkevalgte rundt i Danmark, i foreninger, menighedsråd, andelsbevægelsens forskellige virksomheder og i kommuner og regioner er et i denne sag.

Et andet aspekt i denne dybt alvorlige sag er, at vel argumenterer statsministeren med, at der ikke er sammenhæng mellem regionerne s indsats og kommunernes på sundhedsområdet. Men det er ikke regionernes skyld. Det er i høj grad kommunernes skyld.

Eller skyld? - Problemet er, at med amternes nedlæggelse blev alt for meget lagt over i kommunerne, så meget, at de i dag er ved at gå i knæ på det. Kommunerne mangler indenfor en række områder helt den ekspertise, som skal til for at opgaverne kan løses forsvarligt. Det gælder handicapområdet, det gælder de specialiserede børneområder m.m.

Men det gælder i høj grad også hele ældreområdet. Kommunerne har slet ikke den ekspertise, der skal til at modtage patienter, der udskrives fra sygehuset. Eller ældre mennesker, der bare et blevet plejetrængende. Der mangler ekspertise indenfor taleområdet, indenfor genoptræningsområdet. Men der mangler også evnen til at få en sammenhængende behandlings- eller plejeindsats til at fungere.

Hertil kommer, at kommunerne mange steder er plaget af pengemangel, således at der på skoleområdet, men nu også på ældreområdet i den grad mangler ressourcer til at løse opgaverne. Folkeskoler lukker i stribevis, og i mange kommuner skæres der så hårdt på hjemmeplejen og på plejeindsatsen også på plejehjemmene, at det er uværdigt i et samfund, hvor statsministeren endda har den frækhed at sige: "Vi løfter velfærden." Det skal jeg love for ikke er tilfældet i en lang række kommuner.

Jeg ved ikke, hvad statsministeren selv ville mene om, at hans far eller mor eller andre ældre pårørende skulle finde sig i kun at blive vasket hver 14. dag, få tømt skraldespand hver tredjedag eller få vasket tøj hver 14. dag. For ikke at tale om kun at få gjort rent 10 gange om året og uden at gulvet må blive vasket?

Kan regeringen begribe, hvad det betyder for bakteriebomber, der ophobes i et hjem? Det giver sundhedsfare for både den ældre og for hjemmeplejens medarbejdere. Med overflødige, dyre indlæggelser til følge.

Og hvad, når der så sker hjemsendelse til et sådant hjem? Ingen træning, ingen opfølgning, bare snavs. Er det værdigt???

Den situation rettes ikke ved nedlæggelse af regionerne i en SUNDHEDSreform. Den situation rettes kun, hvis en sundhedsreform tages så alvorligt, at regeringen sætter spot på ældres situation i kommunerne i stedet for at gribe til en ødelæggende reform i forhold til de folkevalgte regioner, som har gjort det langt bedre på sundhedsområdet end mange havde forventet. Karaktererne for deres indsats også internationalt er store. Regeringen burde hellere sætte sig i spisen for at udvide regionernes opgaver, så kommunerne blev aflastet for de opgaver, de allerede i dag ikke magter, således at de får plads til at tage sig af deres kerneopgaver.

Ellers har begrebet en sundhedsreform ingen mening. Og det kan let blive en dyr omgang op til et folketingsvalg. Der er mange ældre, men der er også rigtig mange pårørende.