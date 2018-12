Når man flytter ind i en ghetto: Jeg har fået revet mange fordomme ned

Det er længe siden, jeg er vågnet til lyden af mit vækkeur. Efter at jeg er flyttet ind i Gellerupparken, bliver jeg hver morgen vækket af lyden af rendegravere, kraner og lastbiler. Helhedsplanen, der skal forny den udskældte bydel, har sat sig som lag af sand og mudder under mine sko og selvom den kun er halvvejs, ser jeg tydeligt forandringer i området. En enkelt boligblok er blevet udhulet for at skabe en byport ind til den ellers lukkede bydel. Andre boligblokke er blevet jævnet med jorden og de tætbeplantede grønne områder med snorlige stier er blevet revet op med roden. Cement bliver snoet rundt i den nyanlagte park, hvor også grillpladser og motionspladser skyder op.

Det overordnede mål er at blande de eksisterende almene boliger med erhvervsmål og private boliger, så man kan opnå et anderledes boligmix og et mere attraktivt område for "den almindelige dansker". Og flere nye bygninger er allerede ved at tage form. Blandt andet langs bydelens nye strøg, hvor der inden næste sommer står et nyt kollegie med 352 lejligheder klar til at tage imod en flok unge studerende. På en anden hjørnegrund har håndværkere travlt med at finpudse de sidste detaljer, inden Aarhus Kommunes Teknik- og Miljøafdeling flytter ind i nutidens moderne byggeri, formet af stål, glas og beton.

Inden jeg flyttede ind, kendte jeg kun til de mange fordomme, som jeg havde fået igennem den offentlige debat og medierne. En medieverden, som jeg selv kommer fra. I mit tidligere job som nyhedsreporter hos TV 2 har jeg flere gange pr. automatik brugt billeder af boligblokkene fra Gellerupparken - både når historierne handlede om de såkaldte "ghettoer", men også når de handlede om kriminalitet, arbejdsløshed og andre kedelige statistikker, hvor der lige så vel kunne være brugt billeder fra andre områder.

I sommer fik jeg et fellowship hos Constructive Institute, hvor jeg i et års tid skal fordybe mig i mediedækningen af de udsatte boligområder. Så tænkte jeg: For at jeg for alvor kan blive klogere på mekanismerne der foregår, så er jeg nødt til at være midt i det - også i mere end tre dage. Da jeg ringede til boligforeningen for et af de områder, som regeringen har udnævnt som "hård ghetto", for at få en lejlighed, blev jeg til min store overraskelse mødt af en venteliste! Men med uddannelser i journalistik og kriminologi, samt et job på hånden gjorde fleksibel udlejning det muligt at komme foran i køen, så i august flyttede jeg fra min ejerlejlighed i Valby og ind i et af Danmarks mest omtalte boligområder - Gellerupparken.

Nu har jeg boet her i fire måneder og jo, det ER et anderledes sted at bo. Men jeg har ikke en fornemmelse af, at jeg bor i en såkaldt "ghetto". Måske er det min opfattelse af ordet "ghetto", der ikke passer til virkeligheden. For når jeg hører ordet "ghetto", danner der sig et billede på min nethinde af et område, der udelukkende bliver styret af kriminelle, hvor politiet ikke kan færdes og hvor beboerne er overladt til sig selv.

Virkeligheden, jeg er blevet mødt af, er, at her dufter mere af krydret mad i opgangen, der bliver talt mange sprog rundt omkring på stisystemerne og så hilser alle på hinanden. Jeg besøgt halvdelen af de udnævnte "hårde ghettoer" og her er det er den samme oplevelse, jeg har fået. Det er områder med masser af potentiale, og hvor der allerede er gang i en god udvikling. Jeg mærker frustrationerne og usikkerheden hos beboerne, der ikke ved, om deres hjem bliver ramt af den næste bulldozer, og jeg har da heller ikke i min research kunne finde den forskning, der viser, at nedrivning og boligmix er den rette løsning for at løse de sociale problemer, der er i områderne.

Vi kan sagtens blive enige om at der skal gøres noget, men er løsningen at rive boligblokke ned og skubbe til socialt udsatte borgere? Fastholder vi områderne i den negative spiral ved at omtale dem som "ghettoer"? Og måske vigtigst af alt; bliver beslutningerne taget i maven frem for hovedet? Jeg har fået nedrevet mange fordomme i de seneste fire måneder, og jeg håber, at jeg får mere end mudder fra helhedsplanen med, når jeg tager herfra igen.

Dette er en kronik i en serie, som avisen Danmark i den kommende tid bringer i samarbejde med Constructive Institute, Aarhus Universitet.