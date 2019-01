Når jagten på et like åbner døren til det private

Hej Pernille, Jeg så forleden aften et program om politikere og befolkningens skepsis. En betydelig diskrepans. Det slog mig, at det er en betydelig opgave, du har påtaget dig der.

Bum! Dén sad, da jeg læste en mail fra en bekendt, der udmærker sig ved at være én af landets mest respekterede advokater. Når han skriver til mig, retter jeg ryggen og pudser brillerne. For så er han oprørt udover den grænse, han med sin diskrete, underspillede facon som regel kan manøvrere i forhold til. Han skriver til mig, da jeg selv er blevet provokeret i min aktuelle tilværelse som både selvstændigt erhvervsdrivende og spidskandidat til Europa-Parlamentet i et nyt farvand fyldt med usunde stimer af SoMe-logikker og et påduttende bud om at blive kendt i en fart. En stor mundfuld. Praktisk: Fordi døgnet ikke er længere for mig end for andre og dobbelt arbejde kræver dobbelt tempo. Og psykologisk: Fordi jeg, henover efteråret siden udnævnelsen til kandidat, erkender mig fanget i et paradoks, som jeg, da han sender sin mail til mig, ærligt talt er kørt lidt fast i og som giver mig søvnløse nætter.

Paradokset består i, at min profil på den ene side anerkendes som det vælger-imødekommende valg, fordi jeg har en rygsæk, der er tung på erfaring og kompetencer. Jeg kommer ude fra virkeligheden og skal ind i politik, som ovenikøbet er en verden, jeg kender fra tidligere. Men omvendt spekuleres der ihærdigt - og selvfølgelig især fra modstanderne - i, at jeg ikke er kendt nok. Så hvordan bliver jeg kendt i kraft af at være ukendt? Hvordan er det muligt at stå stabilt i grænserummet mellem det, min bekendte beskriver som 'diskrepansen mellem politiker og befolkning'?

For - og det er ikke for at pudse en glorie - jeg har med alderen og erfaringen af at være på afstand af politikerakvariet - udviklet en indædt modstand mod populisme, 'se-mig-tricks' og dumsmarte bemærkninger. Jeg benyttede det selv i varieret grad for 20 år siden, da jeg troede, at mit liv kun handlede om hurtigst muligt at blive folketingsmedlem. Og som man siger: 'It takes a pro to know a pro'. Kampagneteamet er derfor udfordret af mig som kandidat, fordi jeg nægter at sende tomme kalorier ud på de sociale medier bare for at få likes. Ligesom jeg har stor modstand overfor at dreje de europapolitiske markeringer over den nationale, parlamentariske læst, hvor 'stram udlændingepolitik' siges oftere end nye forslag til en mere bæredygtig migrationsindsats, der kobler udviklingshjælp, handelsaftaler og grøn omstilling på en måde, der bremser årsagerne til, at folk begynder at bevæge sig mod Europa.

Da min bekendtes mail lander i min indbakke, er det i kølvandet på finansloven og den berusede rovdyrsretorik, der stak af med en del folketingspolitikere, da de skulle understrege, hvor glade de var for opfindelsen af Lindholm-lejren til de kriminelle, der er dømt til udvisning. Her lægger hans mail sig til bunken af andre, jeg har modtaget gennem det sidste års tid - sendt af ærkeborgerlige personer, der krymper sig over maskeringsforbud, lagkagemarkeringer, håndtrykssagen etc. De er begavede mennesker, som bekymrer sig om samfundets og kulturens tilstand - og hvor vi er på vej hen. Deres pointe er klar og helt i overensstemmelse med denne kroniks indledende citat: Politikermistilliden er tårnhøj og afstanden mellem vælger og politiker afgrundsdyb. Uanset hvad populærvidenskab på de sociale medier ellers prædiker. Politikere forventes (heldigvis) stadigvæk at være dem, der fører samfundet fremad - ikke dem, der lader sig styre af eget behov for kortvarig selvbekræftelse i et pseudounivers, hvor likes og visninger får samme vægt som et kryds på en stemmeseddel. Et univers, som truer med at erstatte mødet ude i virkeligheden - på højskolerne, i forsamlingshusene og på gaderne, hvor samtalen sker ansigt til ansigt.

Hvad gør vi ved det? Hvad gør jeg selv? Helliger målet midlet og tager jeg en kvalmestillinde pille og kaste mig ud i efterlignelsesdansen af populistisk skidtsnak, der lever op til SoMe-specialisternes 'feed the-beast-logik'? Nej - det håber jeg inderligt ikke. Alle kan vi hente inspiration fra det, teologen Søren Kierkegaard beskriver som 'den usynlige hånd'. En opførelse, som ikke pådutter andre, hvad de skal gøre eller mene. En opførelse, andre bliver inspireret af. En opførelse, som viser respekt over for andre og som tror på det gode i andre. Søren Kierkegaards usynlige hånd handler om Guds kærlighed, så vi skal selvfølgelig passe på ikke at sætte barren for højt for os mennesker. Men ingen tager skade af, at vi dagligt forsøger at være den bedste version af os selv. Politikerens bedste version af sig selv har plads til forbedringer. Så lad os begynde der. Lad os gå på kollektiv nedtrapning fra likes-afhængigheden og tage flere ture ud på landevejene og ind i forsamlingshusene. Lad os tro på, at vælgerne er mindst lige så begavede som os selv - og lad os turde tro på, at vi egentligt alle sammen helst vil have en bedre, sundere og renere verden til vores efterkommere.