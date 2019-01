Når håndbold er en pestilens

En god bekendt betroede mig en gang, at hun ikke bryder sig om klassisk musik. At hun ligefrem synes at det lyder ubehageligt grimt. Hun er heldig, for hun kan uden problemer i sin hverdag undgå klassisk musik. Jeg kan sagtens følge hende. Jeg er bare ikke så heldig som hende. For min aversion er sport. Jeg hader sport. Landskampe giver mig kvababbelse. Men jeg har ikke samme muligheder for at styre udenom sportsprogrammerne. Slet ikke når der er et eller andet med håndbold, som alle andre end jeg går inderligt højt op i. For det er overalt. På tv, i radioen,i aviser, på sociale medier. Overalt. Det kræver en indsats at undgå det. Men det er så irriterende, når for eksempel nyhedsudsendelser bliver rykket en time, fordi nogen skal smide med en bold. Når nyhederne så kommer, handler de første 10 minutter om den håndboldkamp, man lige har gjort sig store anstrengelser for at undgå.

Jeg under sportsinteresserede deres sport. Det blander jeg mig ikke i. Jeg forstår så bare ikke, hvorfor det skal fylde så meget. For det er jo hele tiden der er VM eller EM i et eller andet, som åbenbart er mere væsentligt end klimaforandringer, økonomi, verdensfreden og Jesus genkomst. Ja, hvis Jesus vendte tilbage til jorden midt under en VM-finale i fodbold, så ville ingen opdage det.

Jeg ved godt, det er godt for seertal og annonceindtægter. Mange mennesker har noget at være fælles om og tale om. Men lige så mange mennesker bliver generet af det. Irriteret af det. Klassisk musik, al anden musik, film, naturprogrammer og lignende kan samles på specielle radio- og tv-kanaler. Hvorfor kan sport så ikke?

Jeg respekterer, at folk ikke kan lide klassisk musik. Til gengæld oplever jeg ofte at blive belært om, at sport bestemt er aldeles fantastisk, og at jeg bare skal lære at elske det. Hvorfor? Det er jo bare en variation af begrebet underholdning. Lige som teater, musik, billedkunst og dans. Kunne man forestille sig, at disse kunstarter skal fylde lige så meget i medierne som sport? Nej vel?

Jeg oplever sportsinteresserede som meget pågående, insisterende og belærende. Som om de har fundet den rette "tro". Forklaringen kan kun være, at disse mennesker har et konkurrence-gén, der ligger lige på grænsen til det ubeherskede. Det ligger dybt i dem, at det handler om at vinde, være hurtigst, springe længst. Jeg har ikke et sådant konkurrence-gén. Jeg er ligeglad med hvem der vinder eller kommer først. Men jeg anerkender, at sport, idræt og motion er godt for folkesundheden. Så jeg traver troligt mine daglige otte kilometer.

Jeg er ikke i tvivl om, at idræt er noget af det mest ideelle til at skabe sammenhold, fælleskaber og venskaber. Ikke mindst blandt børn. Men netop derfor er det væsentligt at være opmærksom på, at der altså er nogen, der ikke deler denne begejstring. For dem kan sport og idræt lynhurtigt udvikle sig til en pestillens. Faktisk er skolernes omklædningsrum et af de steder, hvor den mest ondsindede og modbydelige mobning finder sted. Fordi de 10-15 børn med det veludviklede konkurrence-gén, lynhurtigt finder sammen om at gøre idrætstimerne til et helvede på jord for de par børn UDEN konkurrence-gén.

Men sporten har også en stor fordel. Når der er finale med dansk deltagelse, er det pragtfuldt at gå lange ture. Man har båder byens gader og skovens stier helt for sig selv.