Mon dog, staten finansierer en ufolkelig folkekirke?

Indsigt: Jeg beundrer meget mennesker, som aktivt stiller op for at gøre noget for samfundet. Ikke mindst de mennesker, som vil bruge tid og kræfter på at stille op til Folketinget og arbejde for at blive valgt ind for at kæmpe for en sag, de tror på! Men hvad hvis det, de tror på, ikke er sandt? Som præst bekymrer jeg meget om folks tro.

I et indlæg 30. januar af den unge folketingskandidat for Enhedslisten, Kasper Philbert, begiver denne sig ud i grundløse påstande og falske beskyldninger. Han skriver, at vi har en statskirke. Det er ikke korrekt. Den danske folkekirke er et trossamfund og samtidig et forvaltningsvæsen. Kirken understøttes af staten som "evangelisk-luthersk", som det står i Grundlovens §4, men det betyder sådan set bare, at Folketinget ikke må lave love omhandlende folkekirken, der strider imod kirkens evangelisk-lutherske grundlag.

Kirkens status som forvaltningsvæsen betyder, at den løfter en række opgaver for staten, en hel del administrative opgaver og myndighedsfunktioner, som som kirken fra gammel tid har udført. Statens udgifter til kirken er blot en betaling for dette, hvorfor folketingskandidatens beskyldning om, at der skulle være tale om en økonomisk støtte, er forkert. Kirken er 100 pct. selvfinansieret. I 1919 lavede folkekirken en aftale med staten om, at kirken afgav store dele af sin jord, mod at statenskulle betale 40 pct. af præsternes løn, da præsterne før ellers kun havde jorden at leve af. Hvis man gør det hele op i kroner og ører, vil Philbert nok opdage, at det måske i virkeligheden er folkekirken, der støtter staten økonomisk.

Folkekirken har ligestilling. Der er mere end 50 pct. kvindelige præster, og at vi overhovedet skal tale om kvindelige og mandelige præster er begreber, der hører fortiden til. I mit provsti er vi 12 præster. Det kan godt være, at de 10 er kvinder, men det er sådan set sagen underordnet. De er præster og ovenikøbet overordentligt dygtige.

Når en præst ansættes, vælger menighedsrådet, hvem de helst vil have. Til sådan et møde deltager provsten og biskoppen, og jeg kan garantere for, at ingen vælges fra, blot fordi vedkommende er kvinde - ikke mere. Kirken har, som alle andre dele af samfundet, udviklet sig i takt med tiden, og forskelsbehandlingen er væk. Desuden må jeg endnu engang understrege, at kirken er et trossamfund, og nyder som sådan nogle samvittighedsmæssige fordele, og det kan vi tillade os, fordi vi ikke er en statskirke.

Slutteligt må jeg stille mig spørgende over for det egentlige formål med Philberts indlæg. Er det for at skabe fokus på kvinders rettigheder, eller skyldes det grundlæggende en profan modstand mod alt kirkeligt? For jeg synes der tales med to tunger, men det er måske hvad man kan forvente sig af en folketingskandidat? Jeg havde bare håbe på et højere niveau, når man nu gerne vil i Folketinget. Og som en lille krølle på hale tror jeg folketingskandidaten vil opleve folkekirken som alt andet en ufolkelig, hvis han prøvede at komme der.