Landbrug: Så skete det igen: En nabo måtte erklære sig konkurs.

Et ungt hollandsk landmandspar kom til Danmark, sparede en million sammen og købte en nabogård her i Sønderjylland. De moderniserede og udvidede, så den i dag fremstår som et mønsterbrug; det eneste, der ikke er brugt penge på, er stuehuset. Alle værdier er brugt i bedriften. Deres effektivitet ligger blandt de 30 procent bedste. De passede stort set selv de 215 malkekøer, maskinstationen sørger for markdriften. Dette års mælkeproduktion er på 2,1 mill. kg mælk - sammen med kødproduktionen udgør værdien ca. 7 mill. Efter distribution, pakning, transport til eksport og hjemmemarked udgør værdien over 20 millioner.

Den store skurk har været swaplån. I Holland skal bankerne erstatte swaplån på grund af elendig rådgivning. Rabobank har erstattet et milliardbeløb i euro. I Danmark ønsker vi åbenbart hellere at beskytte en betændt banksektor. Folketinget krævede tidligere, at man ejede jorden til gyllen. Jordpriserne steg derfor enormt. Efter at skaden er sket, kan man nu forpagte eller lave gylleaftale.

Jeg ved ikke, om det var uvidenhed fra Folketinget eller ren kynisme. Sælgeren skal betale 56 pct. i skat, så samfundet må have scoret enorme summer på jordprisstigningerne.

Det er den anden konkurs for en landmand, der har jord ind til vore marker, begge unge, effektive og særdeles flittige. Sandsynligvis tømmes gården for dyr, og jorden bliver frasolgt. Der kommer ikke produktion igen.

Er Danmark ved at slagte guldkalven?