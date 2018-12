Missionsfolk er ikke optaget af at have ret

Tro: Det er ofte givende at lytte til velmente opfordringer. Sådan har jeg også læst Jørgen Breindahls indlæg i avisen 24. november med adresse til missionsfolket. Tak for indspillet til, som jeg lytter til.

Breindahl peger på flere forhold, han gerne så anderledes, blandt andet at missionsfolk ikke tager patent på at have den rette måde at tro på. Indre Mission er ikke en fejlfri bevægelse. Der er gennem mange årtier sagt og gjort meget, som kunne have været anderledes. Og det kan måske være nemmere at se med tilbageblikkets briller.

Jeg vil gerne indrømme, at vi i Indre Mission kan falde for fristelsen til at tænke om vores kristendomsforståelse som den eneste rigtige. Sagt ikke som en undskyldning, men som en nøgtern konstatering, så tror jeg, at det gælder alle værdibærende fællesskaber. Her kæmper man netop for noget, man særligt vil og står for.

Men jeg synes, at Breindahl maler et meget bestemt generelt billede frem af missionsfolk. Jeg genkender slet ikke i samme omfang, at missionsfolk ikke vil i dialog, ikke har vilje og lyst til at lytte til andre, eller som mener, at de sidder inde med dommen over andre menneskers tro. Det sidste gør kun kirkens Herre. Vi kan vise hen til ham og pege på livet i ham. Sådan har Indre Missions formål været hele tiden.

Som Breindahl har jeg et ønske om at være med til at formidle kristendommens værdier og evangelium i min dagligdag og i mange forskellige livssituationer. Det betyder ikke, at jeg ser bort fra, at der ikke er svar på alt, og at livet kan være svært. Jeg vedgår også, at syndighed er et grundvilkår i mit liv. Midt i alt dette tror jeg på budskabet om, at der er frelse og hvile at få i troen på Jesus Kristus. Og ligeledes at livet i syndernes forladelse ikke er en frihed til hvad som helst og egen frihed. Så ja, der er noget afgørende på spil, hvordan vi forkynder, og hvordan vi læser Bibelen.