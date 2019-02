Misforstået, Merrild: Kvælstof-skandale er regeringens skyld - ikke landbrugets

Landbrug: Der hersker åbenbart en misforståelse om, at jeg ikke skulle kunne lide frivillige virkemidler i forhold til landbruget. Senest anført af Martin Merrild her i avisen 14. februar.

Intet kunne være mere forkert. Jeg synes, frivillige virkemidler er en god idé. Når de virker, altså. Det er for eksempel en rigtig god idé at arbejde sammen med landets mange dygtige og hårdtarbejdende landmænd om at lave jordfordeling, naturgenopretning, skovrejsning mm.

Der har desværre også været eksempler på, at frivillige virkemidler ikke virker. Måske kan Martin Merrild selv huske de frivillige randzoner fra vandmiljøplan III? Og når de frivillige virkemidler ikke virker efter hensigten, er det ikke landbruget men regeringen, der skal stilles til ansvar. Ingen i regeringen kan sige, at de ikke var advaret om, at frivillige virkemidler kan være svære at opnå, og at det var en risikabel måde at kompensere for den ekstra kvælstof, der kom af landbrugspakken. Alligevel så vi under de seneste afsløringer af landbrugspakkens fallit en himmelfalden miljøminister, der straks tørrede ansvaret af på landbruget.

I sidste ende er det regeringen og Dansk Folkeparti, der i den skandaleramte Landbrugspakke har lovet noget på landbrugets vegne, der ikke kunne holdes. Der skulle udledes mindre kvælstof til vores fælles vandmiljø, sikres mindre iltsvind og færre døde fisk. Det er desværre gået den forkerte vej efter landbrugspakken. Og det endda i en periode, hvor vi i forvejen er meget langt fra at nå de miljømål, vi skal.

Jeg kan forstå i dagspressen, at landbruget nu vil arbejde ekstra hårdt for at leve op til målene i regeringens politik. Tak for det. Men i sidste ende, så ender problemet på ministerens skrivebord, hvor det rettelig hører hjemme. Det er ministeren, der må gøre noget hurtigst muligt, så vi ikke sætter mange års indsats for rene søer og levende fjorde på spil.