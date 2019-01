Minister vil ikke holde aftale om solceller

Strøm: Vi købte i 2012 to privatejede solcelleanlæg for ca 250.000 kr., som indtil nu er blevet afregnet efter nettoafregningsordningen. En gang om året opgør man, hvor mange kWh man har leveret til el-nettet, og hvor mange man har købt - og så trækker man de to tal fra hinanden. Hvis der er overskud af solcellestrøm får man den afregnet med ca 60 øre/kWh, og hvis der er købt flere kWh, end der er leveret, skal man betale dagspris for dem.

En nem afregning, der dengang motiverede ca, 85.000 andre til at gøre som os og som bevirkede, at man populært sagt kunne sætte sommerens overskud "i banken" og hæve det igen i den mørke vintertid.

Succesen var dog så stor, at man anså det for nødvendigt at ændre måden, der skulle afregnes efter - og vedtog derfor, at alle nye anlæg skulle afregnes på timebasis.

For ikke at alle os, der havde investeret i god tro efter gældende regler, skulle lide unødigt, blev der 15. november 2012 indgået en aftale mellem stort set alle partier i Folketinget om at frede eksisterende private solcelleanlæg i 20 år, hvorefter de skulle overgå til timebaseret afregning også.

En ganske fair og fornuftig aftale, som man troede stod ved magt, når nu hele vores lovgivende forsamling stod bag

Vi har siden lavet yderligere investeringer i tiltro til, at aftalen ville holde i - ja, 20 år.

Vi skiftede bilen ud til en hybrid plug-in model, så vi kunne oplade den med solcellestrøm i garagen. Og i foråret udskiftede vi vores varmeanlæg til jordvarme for at kunne bruge noget af overskudsstrømmen fra sommeren til at drive varmepumpen om vinteren.

Anlægget blev sat i gang i juni 2018- men i juli blev det meldt ud, at man agtede at løbe fra aftalen og vende ryggen til de 85.000 solcelleejere, som i god tro havde investeret deres sparepenge i vedvarende energi og dermed givet et lille bidrag til klimaforbedringen i sikker forvisning om at en aftale var en aftale.

Der var det så bare ikke!

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt udtalte, at han gerne ville leve op til indgåede aftaler, men slår til sidst fast, at han ikke kan gøre mere.

Undskyld, Lilleholt - hvad er det, der gør, at du ikke kan holde en indgået aftale? Det kan ikke være afregningsformen, for den har virket upåklageligt, og det kan ikke være noget el-teknisk, for solcellerne fortsætter med at producere den samme strøm.

Det skulle vel aldrig være viljen, det skorter på - eller måske behovet for at udskrive en trecifret millionregning de næste 14 år til at dække en del af hullerne efter diverse storsvindlere og eftergivelse af gæld til småskyldnere?

Jeg kan såmænd fint leve med løftebrud, når det gælder løfter afgivet før et valg og som man så løber fra efter valget - det har man vænnet sig til, men at bryde en aftale fra Folketinget, finder jeg helt uanstændigt. Det troede jeg ikke overgå en minister fra Danmarks liberale parti, der hylder det private initiativ og investeringslyst.

Jeg har nu i 45 år loyalt stemt borgerligt, men måske man næste gang skulle overveje Alternativet! - de skjuler da i det mindste ikke, at de er dybt useriøse og utroværdige..