På kant: I den forgangne uge kom en ny rapport om tredjegenerationsindvandrere. Mod forventning gør de det åbenbart ikke bedre end deres forældre, evner at integrere sig i vores samfund.

Det mest frustrerende er, at vi nu igen er vidne til, at politikerne debatterer det forkerte. Det ender med, at de kommer med nogle lappeløsninger - og ikke den rigtige løsning, ganske enkelt fordi de ikke erkender, hvad det egentlige problem er.

Det er lidt, som når min kæreste køber sko. Hun bruger størrelse 37, men mener selv, at hun bruger 36. Hun ender derfor i den samme situation igen og igen. Hun køber en 36, skoene gnaver - og hun kan ikke holde ud at have dem på. Hun prøver så med plaster, der hvor de gnaver, men snart er den så gal et andet sted - og sådan bliver det ved.

Intet vil ændre sig, før hun erkender det egentlige problem. Størrelse 36 passer bare ikke til hendes fod. Og det er der intet galt med - hun skal bare bruge 37.

Vi har i mange år ført udlændinge- og integrationspolitik på nogenlunde samme måde, som min kæreste køber sko. Vi vil ikke erkende det egentlige problem, som er, at der er visse kulturer der bare ikke passer sammen med vores - og derfor ender vi i samme situation igen og igen. Det betyder ikke, at disse kulturer er dårligere end vores, bare at de er yderst svære, hvis ikke umulige, at forene med vores.

Selvfølgelig findes der tilfælde, hvor det lykkes. Det kræver dog, at folk fralægger sig væsentlige værdier fra disse kulturer og udskifter dem med tilsvarende fra vores. Desværre er der en stor gruppe, som ikke ønsker det - og indtil vi stiller klare kultur- og værdikrav til dem, vil intet ændre sig: Skoene vil forsat gnave.