Messias, håndværker eller megastjerne: Jesus - en mand med x-faktor

"Følg mig", sagde Jesus. I dag er der ingen, der har flere følgere end ham, ikke engang på Twitter. Ifølge Guinness World Records er Bibelen, der jo har Jesus som en af hoved­personerne, historiens største bestseller. Den internatio­nale tidsregning tæller årene fra Jesus Kristus' fødsel. Og korset, som Jesus blev henrettet på, er et gigabrand. I den katolske verden hænger krucifikset på offentlige institutio­ner. Det pryder det danske flag og indersiden af det danske pas. Røde Kors uddeler nødhjælp under korsets tegn. Og hver søndag tilbedes Jesus Kristus på korset i alverdens kirker. Andre påkalder hans navn, når de har slået sig over fingrene. Ja, der er næppe noget sekund, hvor fadervor-bønnen fra Bjergprædikenen ikke fremsiges et eller andet sted på kloden.

Jesus er et kulturelt spejl og pejlemærke. Han er alle vegne. Men hvem var Jesus egentlig? Og har han overhovedet ek­sisteret? Litteraturmanden Georg Brandes mente det ikke. I 1925 udgav han Sagnet om Jesus, hvor han sammenlignede Jesus med Wilhelm Tell, en fiktiv schweizisk Robin Hood-type, ferm med sin armbrøst. Ifølge Brandes var Jesus fri fantasi, en sagnfigur opfundet af de første kristne.

Synspunktet florerer stadig på internettet. Men blandt historikere og bibelforskere, kristne eller ej, er der gene­rel enighed: Jesus af Nazaret er en historisk person. Han var jøde og blev henrettet i Jerusalem af den romerske guvernør Pontius Pilatus, der regerede i Judæa i det sydlige Palæstina - landstriben på størrelse med Jylland mellem Middelhavet og Jordanfloden - i årene 26-36 e.Kr.

Ganske vist har vi ikke noget skriftligt vidnesbyrd fra Jesus' egen hånd. Og øjenvidneberetninger har vi højst på anden hånd. De fire ældste evangelier om Jesus - dem, der også endte med at komme med i Det Nye Testamente i Bibelen - er næppe skrevet af øjenvidner, men af deres tilhængere. Som i så mange andre nyreligiøse bevægelser pressede behovet for at nedskrive historien sig først for alvor på, da generationen af førstehåndsvidner begyndte at dø ud. Blandt de kristne skete det i 60'erne og 70'erne e.Kr.

De fire evangelier - Markus-, Matthæus-, Lukas- og Johannesevangeliet - blev formentlig skrevet i løbet af de følgende to-tre årtier. De er en slags Jesusbiografier, ikke historiske reportager fra ende til anden, men kristent farvede fortolkninger af den historiske Jesus. Deres mange indbyrdes uoverensstemmelser til trods er de alle enige om at forstå Jesus af Nazaret som en historisk person.

De ældste kristne tekster er Paulus' breve fra omkring år 50 e.Kr. Paulus var ellers først ivrig mod­stander af de kristne, men blev siden den vigtigste kristne forkynder i generationen efter Jesus. Paulus skrev breve som Første Korintherbrev, Galater-brevet og Romerbrevet til kristne grupper i Romerrigets større byer. De handler mest om Jesus' fortsatte, åndelige nærvær hos de kristne, men enkelte steder omtaler han også Jesus fra fortiden: Han blev født af en unavngivet jødisk kvinde, han underviste i Guds vilje med mennesker, og han holdt et særligt afskedsmåltid med sine nærmeste 12 tilhængere, disciplene, inden han blev korsfæstet af romerne. Paulus forudsætter tydeligvis, at Jesus' historiske eksi­stens er alment kendt. Desuden meddeler han, at han få år efter Jesus' død selv har mødt nogle af hans disciple og Jakob, Jesus' egen bror. Og mon ikke Jakob havde sagt det, hvis hans bror ikke havde eksisteret?

På grund af de mange uafklarede sandheder om den historiske Jesus' liv og levned, har jagten på spor efter Jesus været konstant, i hvert fald i vestens historie. Hvem ville ikke gerne være den Indiana Jones, der fandt den hellige gral, Jesus' eget drik­kebæger, eller måske det originale par Jesussandaler? De mange splinter fra Jesus' kors, som katolikker ærer som hellige relikvier i utallige europæiske kirker fra middelal­deren, vidner om samme længsel. Skeptikere plejer at sige, at splinterne tilsammen giver træ nok til et kors på højde med Rundetårn.

Men hvad med arkæologien? I 1980 fik bygningsarbej­dere i Jerusalem sig lidt af en overraskelse. De var ved at lægge fundament til nye lejligheder i den sydlige forstad Talpiot, da de tilfældigt stødte på en gravhule. Israelske arkæologer gik i gang og fandt ti såkaldte ossuarier. Det er små kister, som på Jesus' tid blev brugt til at opbevare den afdødes knogler, når kødet først var rådnet væk. Kisterne er ret almindelige fund i Jerusalems oldtidsgra­ve; nogle gange står de afdødes navne tilmed mejslet i dem. Det var også tilfældet her: Maria, Josef, Matthæus, Mariamene, Jesus' søn Juda - og Josefs søn Jesus. Alle sammen navne, der også forekommer i evangelierne. Mon Jesus' familiegravsted var dukket op?

I så fald var Jesus ikke ugift, sådan som evangelierne beskriver ham, men både gift og havde en søn. I så fald er Gravkirken inde i Jerusalems gamle bydel, hvor kristne traditionelt lokaliserer Jesus' grav, placeret det helt forkerte sted. Og i så fald fór Jesus ikke til himmels efter sin død og opstandelse, som nogle af evangelierne fortæller. I stedet hvilede han i Talpiot-graven i små 2.000 år, indtil arkæolo­gerne overførte knoglerne til Rockefellermuseet i Jerusa­lem. Da arkæologerne var færdige med at undersøge dem, udleverede de dem efter jødisk skik til rabbinerne, der genbegravede dem et ukendt sted i byen. Og her ender

Nu er der næppe tale om Jesus' grav. Grave med ossuarier og denne type indskrifter tilhørte lokale overklas­sefamilier i Jerusalem, mens Jesus kom fra underklassen og fra Nazaret omkring 140 kilometer mod nord. Desuden er navnene nogle af de mest almindelige på Jesus' tid. Det ville svare til, at arkæologer om 2.000 år i Danmark fandt en tilfældig gravsten med navnet Rasmussen. Mon ikke det så var fristende at konkludere, at det var en dansk stats­minister? Men det var det nok ikke. Hemmeligheden om Jesus' grav er endnu vel forvaret.