Menneskerettighederne rankede ryggen i faklernes skær

På kant: Julestemningen sænkede sig mandag over Danmark. På 70-årsdagen for menneskerettighedserklæringen samledes sjælsdanskerne fra kyst til kyst i mange byer for at deles om glædesbudskabet - trods bekymringen over de skabninger, der forsøger at gnave bidder ud af den.

De danske værdier strålede om kap med faklerne og de glødende taler, og hænder i mange farver flettedes som julehjerter. Freden og glæden over, at de kristne nu fejrer fødslen af det barn, som i sin tid på jord var fortaler for næstekærlighed og tilgivelse, blev delt af alle, uanset tro, race eller seksuel orientering. Stemningen var familiær - ja, næsten intim, da frygten for det fremmede blandede sig med faklernes røg, steg til vejrs og forsvandt ud i universet med retning mod stjernen over Betlehem.

Vise mænd udtrykte omsorg for sårbare kvinder, stærke kvinder udtrykte omsorg for børn, og børn udtrykte kærlighed til livet, håb for fremtiden, og en tro på, at de voksne omkring dem har evnen og viljen til at værne om dem, indtil de kan stå på egne ben og yde deres til at bevare vores fælles planet. Den magiske følelse klæbede til hver enkelt og blev bragt med som et bølgende tæppe af nordlys gennem natten, da folket skiltes og gik hver til sit.

Den eneste, der manglede ved denne begivenhed, var Ebenezer Scrooge; han sad hjemme på Borgen og arbejdede på næste års finanslov, mens han drømte om en jul så hvid som nyvaskede penge.