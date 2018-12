Mennesker skal opleves i stereo

Jeg har lige fået kontaktlinser. Måske derfor havde jeg mareridt i nat. Stod foran spejlet og trak mit højre øje ud. Men jeg blinkede slet ikke med det venstre. For hvad skal jeg bruge to øjne til, når det ene er nok? I vågen tilstand lever den opfattelse tit videre. Især i min egen verden, som er pressens. I hurtighedens navn agerer vi kykloper med rank ret til at fortælle frit. Vi beretter kort, konfliktfyldt og kontant. Men vi glemmer ofte nuancerne i vore historier. Vi svigter at bruge begge øjne, når vi skildrer de folk, der medvirker i vore indslag og artikler.

Summen er, at deltagerne forbliver endimensionelle kilder, der blot udfylder en tildelt rolle. De medvirkende ender sjældent som facetterede mennesker med meninger. For vi journalister er mestre i at skære helt ind til marven i vinklens hellige navn. Resultatet er, at vi skaber en journalistik befolket af stereotyper. En menneskelig monokultur, der smitter læserne, lytterne og seerne - og er medvirkende til polariseringen af Danmark fra vest til øst. Stereotyperne lever i de journalistiske medier, men også i dansk teater og film, hvor præfabrikerede roller befolker manuskripterne.

I foråret interviewede jeg skuespiller Thure Lindhardt, der fortalte, at eksempelvis fynsk dialekt aldrig bliver taget alvorligt på en dansk scene eller i en dansk film. Det vil altid være morsomt, fortsatte han. Stereotyperne understreges, bekræftes og ender med at sætte sig urokkeligt fast. Prøv selv: læg lige avisen fra dig. Eller sluk skærmen. Bare 30 sekunder. Luk så øjnene (begge to) - og se disse mennesker for dig i mørket bag øjenlåget: Den kriminelle indvandrerdreng. Den unge speltmor fra Frederiksberg. Jyden, der hader flygtninge. Den arbejdsløse lollik. Den naive alternative politiker. Den menneskekolde blå politiker. Den dybt religiøse vestjyde. Og den ildelugtende fisker fra havnen i Esbjerg.

Tik-tak. De 30 sekunder begynder nu! (...) Velkommen tilbage. Så du dem for dig? Var det mennesketyper baseret på fakta? Eller stereotyper baseret på fordomme? Det er antageligt, at sidstnævnte opfattelse vejer tungest, og at medierne bærer en stor del af skylden. Fordommene spredes og bliver dermed bidragsydere og pejlemærker - også for toneangivende og afgørende politiske diskurser. Gennem 17 år som reporter har jeg nedslidt utallige dæk på DR's biler. Især på det jyske vejnet i vores søgen efter historier, reportager og portrætter til TV-avisen på DR1. Så jeg kender masser af sving, masser af ansigter, masser af holdninger, og jeg ved, at esbjergenserne IKKE lugter af fisk! Beklager nuancen.

Jeg bor selv i Vestjylland. I endestationsbyen Struer, der kæmper for at slette rygmærket 'udkantsområde', der pludselig dumpede ned og klæbede sig fast med hårdfør kontaktlim. Ja, der er mangel på vækst. Og ja, der er fraflytning. Men det er jo langt fra hele historien. Nuancerne når bare sjældent mediernes lys, så udkantsfølelsen vokser, også selv om motorvejen og dermed nutiden for nylig kom 15 kilometer nærmere. Men selvom jeg har mødt mange mønsterbrydere på nyhedsvagterne, har jeg uden at ville det bidraget til stereotyperne og i sidste ende til polariseringen mellem landsdelene og danskerne. For det er så lokkende let at bekræfte fordommene frem for at udfordre dem. Især når nyhedernes puls i sagens natur er alarmerende høj, samtidig med at redaktøren og nyhedsbureauerne fra dagens begyndelse har udstedt en dramatisk, narrativ retning. Manuskriptet skriver nærmest sig selv: Vi skal bruge en case, en hjælper, en modstander og et kort perspektiv til sidst...

Men hvis vi journalister ikke blødgør pennen, polerer etikken og ser nuanceret på mennesker og meninger, risikerer summen af mediernes stereotype sandhed med fortsat at bidrage til den fortegnede 'virkelighed', politikerne reagerer på - i stedet for at regere. En virkelighed, der føder populistiske love og holdninger, som stereotyperne pøbel og elite efterfølgende krampagtigt råber op om på sociale skraldespandsmedier. Med andre ord: Endimensionel og polariseret journalistik skaber ditto politik og debat. Vi journalister har en forpligtelse til at fortælle hele sandheden. Hvis ikke nuancerne får skærmtid og spalteplads, risikerer vi at blive fremmede for hinanden i vores lillebitte land. Mennesker skal opleves i stereo. Ellers konstruerer vi en diskussion om Danmarks nutid og fremtid, som afgøres på baggrund af fordomme frem for fakta. For det er i nuancerne og forskellene, fællesskabet fødes. Vågn op! Brug begge øjne.