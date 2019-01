Medier og Miljøstyrelsen har et unuanceret syn på mårhunden

Mårhunde: Det påstås på ny, at mårhunden er en trussel mod eksistensen af ræv og grævling i Danmark, ja den er nærmest i færd med at udrydde de to dyrearter i Jylland, hvor mårhunden trods en uetisk og uanstændig jagt døgnet rundt med Miljøstyrelsens velsignelse har etableret sig med en ret stor bestand.

Det ville være godt, om mediefolkene satte sig ind i litteraturen om mårhunden i Danmark og ikke vedblivende ukritisk videregiver myter om dette nye dyr i den danske fauna.

I 2016 udgav en gruppe studerende fra Aalborg Universitet en meget grundig rapport med titlen 'Mårhundens føde og fødeoverlap med hjemmehørende rovdyr i Danmark.' Her godtgøres det, at mårhunden i sit oprindelige fjernøstlige hjemland lever sammen med ræv og grævling "uden at arterne udkonkurrerer hinanden." og "Ved at tilpasse deres funktionelle fødenicher synes mårhund, ræv og den europæiske grævling at kunne deles om den samme føde ressource og leve side om side i Europa." samt "synes spredningen af mårhund ikke at have ført til generelle tilbagegange i grævlinge- og rævebestandene i Europa. Jagtudbyttet af ræv og grævling er ikke faldet i takt med, at mårhunden har etableret bestande i fx Finland, Polen og Tyskland."

I december 2017 kom en fyldig rapport om mårhunden fra DTU, og her står på s. 24 "de foreliggende undersøgelser af overlap i føde og habitat mellem mårhund, ræv, grævling og skovmår tyder ikke på, at mårhundens tilstedeværelse har alvorlige negative konsekvenser for disse hjemmehørende arter, selv i områder af Finland, hvor mårhunden anses for at være det mest almindelige rovdyr." Altså en bekræftelse af undersøgelsen fra Aalborg.

Derfor grænser det til det pinlige, at Miljøstyrelsen stadig har så unuanceret et syn på mårhunden. At de andre anklagepunkter mod dyret (sygdom samt udryddelse af fredede padder og vandfugle) også nedtones meget i rapporterne, synes heller ikke at være nået til Miljøstyrelsen, som straks burde indstille udryddelseskrigen mod dyret. I stedet burde man kunne jage den på ordentlig vis fra 1. september til 1. marts, for naturligvis skal mårhunden også reguleres, som ræven bliver det.