Man kan ikke ensrette sundheden i et uensartet land

Regioner: De fleste husker kommunalreformen, der sammenlagde kommuner og bevirkede, at de enkelte borgere fik mindre indflydelse, end de havde i de gamle kommuner.

Det nye sundhedsudspil bevirker, at den demokratiske og repræsentative direkte indflydelse og lokale påvirkning igen reduceres, idet man vil nedlægge regionerne og fjerne de folkevalgte, tillidsvalgte personer, som i kraft af deres valg står til ansvar overfor for vælgerne. Politikere kan i langt højere grad udtale sig end offentligt ansatte, der kan være pålagt svækket ytringsfrihed.

Uden politikere i toppen vil en virksomhedspræget ledelse, indenfor få år hovedsageligt bestå af sammenspiste embedsmænd, der ofte ikke har anden relation til verden, end det uddannelsessystem de kommer fra. Politikere skal genvælges, embedsmænd skal ofte have gyldne håndtryk.

Man prøver at stoppe projektet ned i halsen på os vælger eved at fremhæve, at de nuværende regionsrådsformænd kan fortsætte i spidsen for de nye sundhedsforvaltninger. Det ligner mest af alt et forsøg på at bestikke folkevalgte regionsrådsformænd ved at tilbyde dem topstilling i "Sundhedsvæsenet Danmark", samtidig med, at der fremover ikke længere skal holdes valg for at finde nye repræsentanter til at styre det danske sundhedsvæsen.

Uanset, om man bor i region Hovedstaden eller en anden region, må man kunne indse, at de forskellige dele af landet ikke er ens med hensyn til befolkningstæthed og aldersfordeling, og derfor har regionerne, der er tættere på borgerne, større mulighed for efter ensartede standarder at tilpasse sundhedsfællesskaber mellem borgere, de praktiserende læger, terapeuter, sygehuse, det kommunale serviceapparat og naturligvis også en beredskabsdækning med akutbiler, ambulancer og plejehjem.

Der skal naturligvis være fælles krav til såvel behandlingskvalitet samt en fælles edb-platform, der virker - det er da soleklart.