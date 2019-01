Måske er den frie vilje bare en smuk illusion

På kant: For ca. 15 år siden røg jeg min sidste cigaret. Jeg har ikke været fristet til at ryge siden. Det kunne lyde som et velgennemtænkt nytårsforsæt. Gennemført med stålsat beslutsomhed. Jeg ville ønske, at det var sådan, det var. Det ville være smukt. Viljens triumf over lasten. Sandheden er desværre ret banal: Jeg kunne ikke tåle at ryge. Kronisk bronkitis gjorde det uhyre let for mig at holde mig på afstand af det usunde stads. Det smagte mig alligevel ikke mere.

Jeg har i øvrigt tabt ti kilo i løbet af få måneder. Men heller ikke det spektakulære vægttab er resultatet af en velovervejet beslutning. Den frie vilje gjorde ikke forskellen. Jeg var så småt begyndt at få åndenød ved fysiske udfoldelser. Vægten havde sneget sig op på den forkerte side af 100 kg. Der SKULLE ske noget. Og så handlede jeg. Men altså først, da jeg ikke rigtigt havde noget valg.

Er den frie vilje ret beset en smuk illusion? Handler vi først, når vi ikke længere har noget valg? Når vi har ryggen mod muren? Gælder det i så fald også mht. klimaet? Er jeg bare en forbenet fatalist, eller har jeg en pointe? Uanset hvad, ønsker jeg dig held og lykke med nytårsforsætterne. Måtte du - mod alle odds - komme i mål med dem!