Må man overhovedet hygge sig, når så mange har det værre end én selv?

På morgen-tv minder Annette Heick os om de små sultne børn i Malawi og opfordrer os til at sende penge til dem i stedet for at bruge dem på julefrås. Uffe Elbæk melder, at han dropper både juletræ og gaver på grund af klimaet, og hver dag fylder aviserne os med nye rekordtal for hvor mange fattige, der har brug for julehjælp.

I gågader og på togperroner består bjældeklangen af mønter rystet i en kop i hånden på frysende hjemløse, der får os til at kigge forlegent væk, mens vi holder endnu hårdere fat om indkøbsposerne med tusind-kroners-gaver.

Den dårlige samvittighed er blevet en fast figur i krybbespillet. Lige bag de tre vise mænd og deres overdrevne gaveræs med guld, røgelse og myrra, lurer følelsen af, at man burde gøre noget andet, end man plejer. At man har det for godt. At der er nogen, der trænger mere end en selv.

Helt overordnet er vi flere, der har mere. Velfærden stiger for os, der arbejder og holder os inden for normalbegreberne. Det får det til at se værre ud, når folk rammer kontanthjælpsloftet og ikke kan tilbyde deres børn samme forbrugsniveau som os median-typer. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har regnet sig frem til, at der er 64.500 fattige børn i Danmark. Ingen af dem sover på sivmåtter som i Malawi, men i smørhullet Danmark kan det føles som at ligge på det bare gulv, hvis man ikke har en PlayStation eller nye sneakers.

Men ligesom med slankekure er det ikke, hvad vi gør i julen, der gør forskellen. Jeg vil gerne have lov til at nyde julen i fred, fokusere på mig og mine i forsøget på at få noget dybfølt nærvær op at køre. Så lover jeg, at jeg nok skal være gavmild mod andre resten af året.