Jeg læste Henrik Pontoppidans fremragende roman Lykke Per i et sug. Jeg skulle se Bille Augusts filmatisering af den og ville læse bogen i sin helhed først. Samtidig gav det anledning til refleksion over unge mennesker i dag, der som Lykke-Per har måttet arbejde med nogle negative barndomsoplevelsers tunge byrde. Jeg læste romanen med 60 års forsinkelse. Da jeg blev konfirmeret i slutningen af 1950´erne, var der lødige bøger på gavebordet: en læderindbunden bibel, romanen Lykke-Per af Henrik Pontoppidan og Orm og tyr af Martin A. Hansen. Det var for stor en mundfuld for en 15-årig. Men jeg kunne nu med mange års forsinkelte sprætte bogen op med en papirkniv. En udsøgt nydelse. Og det generede ikke læsningen, at navneordene begyndte med store bogstaver, og at skulle stavedes skulde og kunne kunde osv. Det var en smuk og voldsom oplevelse at læse den. Jeg kan kun tilslutte mig utallige smagsdommeres vurdering: Bogen er et mesterværk. Den anslog strenge i mig, som fremmanede stærke erindringsoplevelser.

Jeg voksede også op i en præstegård med samme pietistiske livssyn, som Lykke-Per oplevede. Stemningen i mit barndomshjem var også præget af begreberne synd og skyld. Angsten for dommedag og Jesu genkomst, hvor han ville dømme mellem de frelste og de fortabte, var en daglig realitet. Sanselighedens og den usle mammons fristelser skulle holdes i skak. Jeg kunne levende sætte mig ind i Pers oplevelser og dilemmaer og den arv fra barndommen, han slæbte rundt på, som tyngede og hæmmede ham.

Lykke-Per siger til sidst i romanen, at han er lykkelig i sin forusætningsløse forholden sig til naturen og til virkeligheden i det hele taget. Jeg synes dog, at han resignerer. Han forkaster ganske vist sit barndomshjems strenge, kristne tro, men lever på det verdslige plan videre med dens strenge, asketiske måde at leve på og med dens ubønhørlige krav, forsagelse og strenghed. Han opretholder en tilkæmpet harmoni i isolation fra andre mennesker og ved dyrkelse af naturen. Mine egne erfaringer med at bearbejde barndommen svarer ikke til Lykke-Pers. Får man bearbejdet oplevelserne, ser man blidere og med større forståelse på den tids strenge, religiøse miljøer, der også rummede værdier og gode oplevelser.

Filmatiseringen af Lykke-Per var vellykket, og de fleste anmeldere overgav sig, selv om det var et nationalt klenodie, der skulle sættes i billeder. Imponerende, at det lykkedes. Samtidig må jeg undre os over, at der er børn og unge, der trods forfærdelige oplevelser i barndommen og elendige vilkår alligevel kan arbejde sig ud af den miljømæssige arvs byrder og skabe sig en god tilværelse og blive en ægte Lykke-Per. Det gælder danske børn med dårlige opvækstvilkår, men ikke mindst indvandrere, der med voldsomme oplevelsesrædsler i bagagen alligevel klarer sig glimrende De er virkelig helte. For indvandrernes vedkommende integrationens helte.

Forfatteren Pisa Sigmund har netop udgivet en bog med titlen "Danske unge. Gode historier fra den danske mangfoldighed" på forlaget Ravnerock. Her fortælles 22 unge indvandreres historier. De har klaret sig godt på trods af vanskelige vilkår og er typiske for hovedparten af unge indvandrere i Danmark. Min kone og jeg har selv oplevet samme forløb med børn og unge flygtninge, når vi har arbejdet med som frivillige i Dansk Flygtningehjælps regi.

Integrationen lykkes ofte langt bedre, end det beskrives i pressen. Men integrationens helte hører vi ikke så meget om i den offentlige debat og slet ikke i nogle politikeres hadske, skamløse og opportunistiske nedgøring af de "fremmede". Heldigvis er der mange unge - både gammeldanske og nydanske - som trods negative oplevelser, traumatiske sår og alle odds imod sig uddanner sig og klarer sig i vore dages krævende og komplicerede samfund. De er virkelig hverdagens helte.