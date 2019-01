Lukkeloven er et unødigt benspænd

Lukkelov: Regeringen vil afskaffe lukkeloven, fordi den gør livet svært for familierne og spænder ben for de fysiske butikker i konkurrencen med nethandelen.Moderne familier har travlt. Mor og far har begge arbejde, børnene skal hentes, der skal laves mad, vaskes tøj og læses godnathistorier. Det er svært at få tid til at købe ind, og derfor klarer flere deres indkøb i de forskellige online butikker.

Det Konservative Folkeparti ønsker at afskaffe lukkeloven, fordi den er et unødvendigt benspænd for de fysiske butikker i konkurrencen med e-handlen, men også fordi lukkeloven gør det sværere for moderne familier at få hverdagen til at hænge sammen.

Vi skal ikke sidde inde på Christiansborg og bestemme, hvornår butikkerne skal være åbne. Det kan butiksejerne godt selv finde ud af! En afskaffelse af lukkeloven gør det lettere for de fysiske butikker at konkurrere med onlinebutikkerne om kunderne. Rundt om i landet bliver det også muligt at afholde arrangementer på de dage, hvor der ellers skulle være lukket. På den måde kan lokalsamfundene tiltrække turister, og det vil give mere omsætning også for de mindre købmænd.

Det er klart, at en afskaffelse af lukkeloven vil betyde, at nogle butiksansatte kommer til at arbejde på skæve tidspunkter og på helligdage. Der er der nogen, der ikke vil bryde sig om. Omvendt betyder det også, at den studerende, som arbejder i et supermarked på deltid ved siden af studiet, får mulighed for at tjene lidt flere penge til sig selv ved for eksempel at arbejde nogle flere timer om aftenen.

I Danmark har vi en stolt og stærk tradition for, at det er arbejdsmarkedets parter, der i fællesskab aftaler, under hvilke vilkår arbejdet udføres herunder arbejdstider. Jeg har fuld tillid til, at arbejdsmarkedets parter komme til enighed om, hvordan vilkårene skal være for butiksansatte, der arbejder om aftenen og på helligdage. Det gør de på andre områder - butiksansatte er trods alt ikke de eneste, der arbejder på skæve tidspunkter. Det gør sygeplejersker og politibetjente jo også.Det giver ikke længere mening at lovgive om, hvornår butikkerne må have åbent. Butikkerne skal have mulighed for at have fleksible åbningstider, så de kan klare sig i konkurrencen med udenlandske giganter. Familierne har behov for, at de kan købe ind, når det passer ind i et travlt program. Derfor skal vi afskaffe lukkeloven.