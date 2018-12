Luk gymnasierne i udkants-Danmark

Besparelser: Som led i årets finanslovsforhandlingerne har Dansk Folkeparti stillet krav om, at landets 20 mindste gymnasier i 2019 hver skal have udbetalt en halv million kroner som kompensation for de penge gymnasierne mister som følge af omprioriteringsbidraget.

Forslaget er i sig selv sympatisk nok. En håndsrækning til de mindste gymnasier i de såkaldte yderområder, der har svært ved at holde på eleverne. Spørgsmålet er så om en halv million skattekroner kan gøre fra eller til.

Faktisk er forslaget fra Dansk Folkeparti lidt beslægtet med et forslag, der dukkede op for et par år siden. Nemlig at det frie gymnasievalg skulle begrænses, så man kunne forhindre at unge fra yderområderne søgte ind til gymnasierne i de større byer. At de unge skulle tvinges til at gå på det lille gymnasium i nærområdet.

Det er René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti, der har fremsat forslaget. Det falder ganske godt i tråd med den kurs, partiet har ført i denne valgperiode. En markant fortaler for det såkaldte udkants-Danmark. Om nødvendigt på bekostning af velfungerende institutioner i de større byer, København ikke mindst.

Men når det handler om gymnasierne, så er der en væsentlig detalje, han overser. Valget af gymnasium er de unge menneskers enestående chance for at slippe væk fra det udkants-Danmark, hvor de er vokset op og komme ind og få del i det pulserende byliv.

René Christensen - og andre forkæmpere for udkants-Danmark - overser fuldstændig, at det ikke er de unge selv, der har valgt at bo i udkants-Danmark. De bor der kun fordi deres forældre en gang har valgt at bo der.

Hvis politikerne på den ene eller anden måde forsøger at begrænse de unges gymnasie-valg, risikerer de at opnå den stik modsatte effekt. Nemlig at de unge, der er fast besluttede på at komme ind til byen, helt vælger gymnasiet fra.

Det var faktisk en sådan overvejelse, der for mange år siden bidrog væsentligt til, at jeg selv valgte det almene gymnasium fra.

Jeg forlod folkeskolen i 1981 og ville fortsætte på det almene gymnasium. Jeg havde et erklæret ønske om at skulle gå på et af Vejles to gymnasier. Men ak og ve, jeg boede i landsbyen Grejs, der dengang lå i Tørring-Uldum Kommune. I 1979 åbnede Tørring Gymnasium, og i de følgende år var det en altovervejende hovedregel, at unge i Tørring-Uldum Kommune automatisk skulle indskrives på det nye gymnasium.

Jeg holdt fast i mit ønske om at gå på et Vejle-gymnasium, men blev affejet med, at i Tørring kunne jeg følges med mine kammerater fra folkeskolen. Det var lige det, jeg ville undgå! I folkeskolen havde jeg været udsat for massiv mobning, og afskeden med folkeskolen så jeg som en ny begyndelse.

Enden på det hele blev, at jeg droppede det almene gymnasium til fordel for en HF-eksamen, som dengang ikke fandtes på Tørring Gymnasium. Tankevækkende nok er netop Tørring Gymnasium i dag et af de 20 "udkants"-gymnasier, der skal have del i den bevilling Dansk Folkeparti foreslår.

Som systemet er i dag kan de unge stort set frit vælge, hvor de vil tage deres ungdomsuddannelse. Det væsentlige må være, at de tager en uddannelse. Så er postadressen underordnet. Så i princippet kan de unge i byerne vel lige så frit vælge et gymnasium i "udkants"-Danmark, som de unge derude kan søge ind til byen. Men sådan er det ikke af indlysende årsager.

De unge vil opleve noget. De vil være en del af et ungdomsmiljø, også udenfor skoletid. Der skal ske noget omkring dem, spænding, fest og farver. Det er rigtigt, at ude på landet er der store vidder, frisk luft, højt til himlen og masser af fred og ro. Det er bare ikke det, de unge vil have. Det ved enhver voksen, som har bare en snert af erindring om, hvordan det var at være 18-22 år.

Dansk Folkeparti burde seriøst overveje, om ikke de 10 millioner kroner de vil fordele blandt de 20 mindste gymnasier i Danmark, er at kaste gode penge efter dårlige penge! Overvej hellere, om ikke disse små gymnasier bør lukkes helt og pengene anvendes til at styrke de store gymnasier, udvikle deres fagtilbud og gøre dem attraktive for unge i hele oplandet.

Nogle af de 10 millioner kunne så investeres i den offentlige transport, så de unge kan komme til og fra skole indenfor en rimelig tid. Stabil offentlig transport er blevet ekstra aktuelt nu, hvor bare et minuts forsinkelse kan medføre at eleven får noteret "fravær" for en hel lektion.

Hvis de såkaldte udkantskommuner vil gøre sig selv en tjeneste, så kunne de bruge ressourcerne - de økonomiske og de menneskelige - på at gøre deres kommuner attraktive.