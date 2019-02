Lokal tryghed i Løkkes sundhedsreform? Den må du længere ud på landet med, Mercado

Sundhedsreform: "Det er ikke meningen med reformen", at lokalområdernes behov i fremtiden vil blive overset, skriver minister Mai Mercado her i avisen 5. februar om regeringens upopulære sundhedsreform.

Nuvel. Men hvad var det nu, der skete sidst, Lars Løkke pressede en strukturreform igennem?

Her blev vi danskere lovet bedre velfærd. Endda til en billigere pris. Løkke påstod tilmed, at hans kommunalreform "ville gøre det mere attraktivt at bo på landet".

Sådan blev det som bekendt ikke. Kommunalreformen var først og fremmest en skrivebordsøvelse, som fik alvorlige konsekvenser for balancen i vores land. Lokale sygehuse lukkede. Det samme gjorde mange uddannelsessteder. Og der blev færre politistationer. Det blev den største centralisering i nyere danmarkshistorie - selvom, det ikke var det, Løkke sagde var meningen.

Nu prøver Løkke og hans ministre så én gang til: nemlig med historien om, at den sundhedsreform, der centraliserer styringen af vores sundhedsvæsen, vil give mere nærhed.

Men sporene skræmmer. Løkke har narret os alle sammen før. Det sker ikke igen.

Mercado skriver videre, at regeringen "ikke forventer" at eksisterende beredskaber bliver flyttet i de kommende år. Hvad kan danskerne bruge forventninger til? Hvis regeringen vil sikre sig imod forringelser i de lokale beredskaber som følge af deres centraliserings-reform, så burde regeringen jo blot garantere, at det ikke sker. Og afsætte pengene til det i årene fremover. Men det vil regeringen ikke.

Ligesom regeringen ikke kan forklare behovet for mere centralisering, så kan de heller ikke pege på, hvordan de sikrer pengene til alt det gode, de i øvrigt er enige med Socialdemokratiet om. Som flere medarbejdere. Større tryghed for nybagte mødre. Og uddannelse af flere praktiserende læger.

Vi har i vores sundhedsudspil peget på finansieringen af et løft af sundhedsvæsenet i årene frem til 2025. Igen må vi fra regeringens side nøjes med luftige hensigtserklæringer om, at de penge vel bliver afsat. Ikke særligt betryggende. Og Mercados forsvar her i avisen gør ikke den utryghed og usikkerhed mindre, tværtimod. Lokal tryghed i Løkkes sundhedsreform? Den må du længere ud på landet med, kære minister.