Løkke har sat afviklingen af Danmark på skinner

Migrationsaftale: Folkestyret har med skiftende held været grundlaget for det, vi danskere har været underlagt siden 1848. Fra landbrugsland, industrisamfund til nu velfærdssamfund dybt integreret i internationalt samarbejde bevæger vi os mod et multietnisk og multireligiøst samfund. Folkestyret er blevet erstattet af mangfoldigheds diktater fra ude fra kommende konventioner og et elitært dikteret styre langt fra folket. Hensynet til samfundets funktioner, sammenhængs kraften og sikkerheden for de mange er blevet afløst af hensynet til de få.

Vi bevæger os mod et samfund med utryghed, etnisk præget bandevold, etniske beboelsesområder, mod et samfund, hvor en flere tusindårig dansk befolkning bliver erstattet af tredjeverdensborgere med danskerne som en minoritet på hjemmebane. Tilsvarende i den øvrige del af Vesteuropa. Folkestyret er blevet gradvist afskaffet af en magtfuld politisk elite under ledelse af dens støtter i medier og organisationer. Folkestyre forudsætter en konsensus omkring grundlæggende værdisæt. De fælles værdisæt erstattes af mangfoldighed.

Velfærdssamfundets forudsætninger for at kunne fungere gennem skattebetalinger fra en veluddannet befolkning smuldrer. Fremtiden byder på en befolkning opdelt i et stigende antal danske pensionister og efterlønnere, dårligt uddannede tredjeverdensborgere på sociale overførselsindkomster og en svindende andel af arbejdsduelige.

Befolknings udskiftningen sker så hurtigt, at det allerede nu er en illusionen at tale om danskhed. Fra firkløverregeringen i 80'erne frem til den nuværende borgerlige regering er der blevet taget mere hensyn til politisk korrekthed, mangfoldighed, flygtningekonventioner og en godhedsindustri end til hensynet til danskernes interesser.

Vi har en statsminister, der er fuldstændig blottet for andet end klichéagtige udtalelser om internationale reguleringer og hensyn til nationens ubetydelighed. Han har fra i går overladt det politiske initiativ i forhold til at regulere den fremtidige tilgang af tredjeverdensborgere til Danmark og den øvrige del af EU til FN.

86 gange nævner aftalen ordet 'forpligtende' - og alligevel postulerer Løkke, at Marrakech-aftalen er uforpligtende. 86 gange forholder han danskerne sandheden. Ved Løkkes mellemkomst bliver Danmark først moralsk og siden hen juridisk forpligtet til at underlægge sig totalitære tankegange om mediemæssig, befolkningsmæssig og kulturel kontrol med danskerne.

Løkke undlader behændigt at forholde sig til hensynet til en folkelig debat. Løkke undlader at forholde sig til, hvorfor et stigende antal vestlige lande har sagt fra over for aftalen. Løkke vil være en af hovedmændene bag afviklingen af det Danmark, som det har udviklet sig siden demokratiets indførsel for 170 år siden. Danmark bliver et mellemøstligt præget land. Teksten er skrevet, politikken og migrationen vil sikre det.

Løkke burde betragtes som det danske samfunds fjende nummer et. I forne tider havde han været erklæret fredløs. Når han ikke bliver det i dag af andre end nationalt sindede, så bærer medierne hovedansvaret, så bærer EU og FN ansvaret. Orwell fik ret: Jo længere et samfund bevæger sig væk fra sandheden, jo mere vil det hade dem, der taler den. Til gengæld må det at fortælle sandheden betragtes som en nødvendig handling på samme måde som jernbanesabotørernes arbejde under krigen.