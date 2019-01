Lindholm er da en fin løsning

Lindholm er en lille grøn dansk ø i Stege bugt og kendt som Holmen med lindetræer. De personer, som er tiltænkt et ophold på øen, kan helt frit forlade øen i alle dagtimer, selvom de udover opholdspligten også har meldepligt. De kan endda køre til Nyhavn på 110 minutter. Beboerne er således ikke frihedsberøvede. Den danske stat betaler ca. 1.8 millioner årligt for hver beboer. Øen er omringet af vand og smuk natur. Dagligt er der en gratis færgetur til hver beboer tur retur, så man kan komme ind på fastlandet og besøge vennerne.

Vi taler altså ikke om det berygtede amerikanske fængsel, Alcatraz, som var en øde ø, og som husede landets mest berygtede gangstere, hvor man kunne møde Al Capone, Alvin "Creepy" Karpis eller Machine Gun Kelly. Gangstere som på bundlinjen måske slet ikke kommer i nærheden af de mørke tanker, som den danske ø Lindholm skal huse. I Danmark har vi nemlig tradition for at behandle alle ordentligt. Ja, selv de absolut hårdeste kriminelle, som den danske stat i sin enkelthed i 2019 stadigvæk øver sig på håndtere. Alligevel er der en stemning blandt nogle danskere, der trods utallige livserfaringer, burde vide, at ikke alle kan ændres ved hjælp af påtaget rummelighed, men alligevel stadigvæk leger mellemfornøjede over hvor "udansk" Danmark er blevet. Heldigvis er vi stadig mange, som ønsker at skærme de borgere i Danmark, som forsøger, at rejse sig efter et overfald eller blot forsørger at deltage i at få hjulene i Danmark til at dreje rundt. Hvis man vil nyde godt af vores sammenhængskraft i Danmark, så skal man bidrage - sådan er reglerne.

Hvorom alting er, så tænker jeg, at opgaven med at håndtere udviste personer med så skrækkeligt et menneskesyn og som er på tålt ophold, bør isoleres fra fastlandet. Symbolpolitik eller ej, så er det den måde, vi kommer tættest på at vise vores foragt overfor vort lille lands modstandere. Kunne man spare pengene på Lindholm og lade de allerhårdeste blive boende sammen med øvrige udviste, hvis synderegister ikke er i nærheden af omhandlende personer - ikke klogt, vil jeg mene. Hvis de alligevel kan forlade øen i dagtimerne, hvad hjælper det så? Hertil må jeg svare, at det er det bedste Danmark kan gøre, og de lovlydige borgere kan forhåbentligt sove godt om natten.

Er det ikke bedre bare at sende dem hjem? Jo det er det, men der er regler, der forhindrer, at de hjemsendes til et land, som vil straffe dem hårdt, for det de har gjort. Hvad er det så præcis for en type mennesker, som nogen danskere vil forsvare mod at skulle opholde sig på en smuk dansk ø med daglig overfart ?

Vi kommer skam hele paletten rundt: Blandt andre en kurder, som i fællesskab med to andre planlagde bombeangreb, der skulle ramme Christiansborg, Jyllands-Posten og ikke mindst den menneskefyldte Rådhusplads i København. Han får selskab af andre, der er udvist for forsøg på terror i Danmark samt udviste drabsmænd, voldtægtsforbrydere, narkohandlere og ikke mindst en afrikansk krigsforbryder, hvis synderegister ikke tåler at se dagens lys. Jeg kunne blive ved....

Enkelte debattører mener endda, at det er forkasteligt, at Danmark netop har hjemsendt en Nordafrikaner, som har leveret materiale til en af de terrormistænkte bag Madrid-attentatet og hovedmanden bag angrebene i New York 11. september. Man mener, at det er synd, at han skal undvære sin familie. Det er der kun en ting at sige til og det er, at de må vælge side. Et samfund er kun stærkt, så længe man kan styre tosserne, sammenhængskraften og bæreevnen. Hvis Danmarks byport kun blev beskyttet af klubben for "barnlige voksne "som er utrygge ved konsekvenser overfor samfundsnedbrydere, så var Danmarks ungdom ilde stedt. Nogen må jo træffe de kontante valg, og betyder det, at vi må udvise - eller isolere visse persongrupper, så må det være sådan. Sådan er reglerne.

Vi må og skal som voksne, uanset arbejdskompentencer, politiske holdninger eller etnicitet stå sammen om at frigøre vores land for samfundskadelige persongrupper. Er man utryg ved den opgave, så må man bidrage ved at skabe tryghed på anden vis, og det er ikke ved at holde hånden over de mennesker som har gjort skade på det land som tog i mod dem.