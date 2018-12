Lilleholts tryllenummer snyder ingen for master

Viking Link: Energiminister Lars Christian Lilleholt og forligskredsen bag beslutningen om Viking Link (alle Folketingets partier minus Enhedslisten og Alternativet) er blevet enige om at etablere den nye 400 kV forbindelse fra den tyske grænse til Idomlund ved Holstebro som luftbårne ledninger. Som følge heraf skal der rejses op mod 500 master af 35 meters højde op igennem hele Vestjylland

Som et plaster på såret nedgraves i stedet 243 km af det eksisterende 150kV net i Vestjylland. Noget som Folketinget faktisk én gang har besluttet skulle ske, men en beslutning, som de selvsamme partier ophævede igen i forbindelse med forliget om afskaffelse af PSO-afgiften og etableringen af Viking Link. Det var for dyrt, blev der sagt.

Nu kan det så alligevel godt lade sig gøre at grave 150 kV nettet ned. Pengene bliver hentet på elregningen hos forbrugerne. Det er til at få øje på, hvad meningen med den beslutning er. Ellers vil jeg da tillade mig at citere fra den fremragende leder, som Christian Friis Hansen havde i denne avis tirsdag: "Men Lilleholts tryllenummer snyder ingen, for de master, man nu så storsindet lover at pille ned, har man allerede med en folketingsbeslutning lovet at fjerne én gang. Masterne bliver et 144 kilometer langt mindesmærke over falske forudsætninger og politisk plat."

"Skurken" er imidlertid beslutningen om Viking Link. Denne beslutning "krævede" en luftbåren 400 kV forbindelse i følge Energinet og forligspartierne.

Men Viking Link er og bliver overflødig. Den overskudsstrøm fra bl.a. vindmøller, som man vil eksportere, får vi rigeligt brug for herhjemme: omstilling til små og især store varmepumper - f.eks. på Esbjergværket, de nye store datacentre, som skyder op i bl.a. Syd- og Sønderjylland, strøm til bilernes overgang til el, den grønne omstilling i det hele taget.

Og Viking Link er heller ikke den grønne forbindelse, som den er blevet solgt som. Tværtimod! Den er en del af det europæiske energimarked, hvor tysk (brun)kulstrøm kommer til at flyde i kablet til England. Også en af grundene til, at CO2-udslippet stiger i de kommende år som følge af Viking Link! I følge Energinets egne beregninger!

Forligspartierne bag PSO-forliget og etableringen af Viking Link bærer ansvaret for, at der nu rejses 400-500 kæmpestore master i det vest- og sønderjyske.