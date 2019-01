Lilleholt snakker stadig udenom om solceller

Solceller: Lige før jul fik vi det famøse brev fra Energinet om ændring af vores nettomålerordning. De skrev, at det var en politisk beslutning. Da energiminister Lars Chr. Lilleholt tidligere har sagt, at det var noget, Energinet står for, og det er ude af hans hænder, var vi et par stykker, som forfattede en mail til formanden for folketingets energiudvalg, Thomas Danielsen, lige efter nytår. Han har så ikke fundet det nødvendigt at svare på vores spørgsmål endnu.

Men nu kom endelig en reaktion fra energiministeren omkring de ændrede regler. Ministeren forsøger at tegne et positivt billede af den nye afregningsmetode og mener faktisk, at vi solcelleejere klynker, og at det er bagateller, vi klager over.

Ministeren skriver også at vi efter indførsel af flexafregning vil have en gennemsnitlig økonomisk fordel på godt 7200 kr. om året i forhold til andre el-forbrugere. Jeg ved ikke, hvor han får tallet fra. Men hvis han mener sparet PSO og elafgift, er der vist noget, han har misforstået. Hvis vi skulle betale det, ville det svare til at ham, som har en kolonihave og producerer sine egne grøntsager, skulle betale en afgift til staten. Eller at dem, som selv skifter vinterdæk på bilen, skulle betale en afgift for at gøre det selv. Vi har investeret mere end 200.000 kroner ekstra i solcelle- og jordvarmeanlæg. Mon han tror, at det er gratis at finansiere?

Når man søger i energiministeriet, viser det sig underligt nok, at man 15. november 2017 har ophævet en solcellepulje, hvor man "finder" 105 millioner, som skal bruges til pristillæg til nye solcelleanlæg. Det forventes tildelt som et fast pristillæg til markedsprisen og ydet i 20 år.

Jeg har altid interesseret mig for grøn energi. Allerede i 1984 købte jeg mit første varmegenvindingsanlæg og varmepumpe. Det var derfor en stor glæde, da jeg i 2012 kunne tage et nyt hus i brug, som virkelig er "grønt" med energimærke A2020. Men jeg er sikker på, at kreditforeningen vil stritte imod, hvis jeg fortæller dem, at jeg nu laver vores aftale om til ugunst for dem. Så ryger vi nok i retten, ligesom staten nu gør i dette tilfælde.