Lilleholt: Danmark viser vejen for grøn omstilling på COP24

Klima: Klimatopmødet COP24 i polske Katowice er for alvor i gang. Topmødet finder sted på et trist bagtæppe af bekymrende rapporter, der viser, at der er et stort gab mellem det, verdens lande gør for at bremse udledningen af drivgasser, og det der skal til for at leve op til Parisaftalens målsætninger. Hvis ikke vi gør noget, er vi godt på vej mod temperaturstigninger på 3-4 grader i 2100 - og det må ikke ske.

Vi skal have regelsættet for Parisaftalen på plads. Slut med skåltaler i verdenspressens blinkende blitzlys - nu skal vi sætte handling bag.

Jeg rejste mandag til COP24 med to klare budskaber til resten af verden. For det første vil Danmark sammen med EU gå forrest for at få landet et solidt regelsæt for Parisaftalen, så vi kan holde styr på, hvor langt vi er med den globale klimaindsats. Samtidig skal EU sende en klar besked om, at vi skal øge ambitionerne.

Vi har nu historisk lave priser på grøn energi i Danmark. Blot 2,28 øre per KWh i det seneste udbud fra sidste uge. Vi er kun få ører fra, at vi kan etablere vedvarende energi på markedsvilkår uden offentlige tilskud.

"Hvor skal pengene komme fra?", spørger mange. Vi skal selvfølgelig have styr på de aftaler om finansiering, som landene blev enige om i Paris i 2015. Men offentlige investeringer gør det ikke alene. Verdensbanken meldte forleden ud, at man er klar til at kaste 1.300 milliarder kroner ind i klimakampen og den grønne omstilling globalt. Herhjemme kom energivirksomheden Ørsted også med opsigtsvækkende nyt. Selskabet er klar til at investere 200 mia. kr. i grøn energi frem mod 2025. Det vidner om, at der nu er god forretning og logik i at vinke farvel til kullene og sige goddag til vind, sol og andre grønne energiformer. Pengene er derude. De store globale investeringsbanker og pensionskasser har allerede investeret massivt i blandt andet havvind, og risikovilligheden til flere grønne eventyr for private midler er til stede.

Vi skal have vendt tankesættet for de tunge kulbaserede lande. Vise dem, at vi i Danmark har grønne løsninger, der kan hjælpe dem på rette vej, og at den grønne omstilling er moden til at konkurrere på markedsvilkår.Det er derfor, at både jeg selv og Danmarks nye særlige udsending for klima og energi, Ditlev Engel, er taget til Polen.

Europa-Kommissionen meldte i sidste uge ud, at EU skal være klimaneutral i 2050. Nu vil jeg presse på for, at EU sætter turbo på den grønne omstilling. Vi skal have sat en sidste salgsdato for nye diesel- og benzinbiler i hele EU. Vi skal skabe fælles rammer for mere klimavenlig fødevareproduktion. Og vi skal optage og lagre CO2 i stedet for at sende det op i atmosfæren. Jeg vil lægge mig forrest i kampen for, at EU tager globalt grønt lederskab. Med Trumps udtræden af Parisaftalen er det altafgørende, at vi andre samler stafetten op.