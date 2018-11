Lefleri for sløvheden

Det ledige standpunkt er - betragtet som fænomen - interessant. Uden for domstolenes afgrænsede verden mener de fleste antageligvis, det var på høje tid at udvise den pakistanske vaneforbryder Shuaib Khan af Danmark.

Men ikke Dagbladet Information. Her mente man forleden med fynd og klem, at den hidtidige retspraksis var glimrende. Uanset, hvad lovgivningen ellers havde af hensigter, var det således fint, at by- og landsretter dømte imod dem og lod Khan blive. Det burde ikke have været omgjort af Højesteret.

Hvis man godt kan lide at diskutere, er det ærgerligt, at alle er enige. Man bliver frataget en debatmulighed - og derfor kan fristelsen til at indtage det ledige standpunkt være stort. Men så bør man huske noget af det mest karakteristiske ved det ledige standpunkt: At der som regel er en helt oplagt grund til at det er ledigt. Typisk: at det er mere eller mindre skørt eller umoralsk.

Et standpunkt, der ud fra de ovenstående betragtninger burde være ledigt, er, at snyd og slendrian er noget, gymnasieelever skal holde sig langt væk fra. Men det er det mærkeligt nok ikke.

Da undervisningsminister Merete Riisager for nylig forstærkede indsatsen mod snyd ved eksamen, meldte Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) ikke ud med en anerkendelse af, at de hæderlige elevers muligheder for at få en studieplads dermed blev forbedret. I stedet valgte man at bagatellisere problemet, og udtalte på den baggrund sin kritik af initiativet.

Og nu er det så slendrian, DGS går i brechen for. For at skabe sammenlignelige statistikker over det alt for høje fravær på ungdomsuddannelserne, har undervisningsministeriet for nylig bestemt, at fravær skal opgøres på den samme måde alle steder. Er man ikke til stede på det tidspunkt, hvor det er planlagt, at undervisningen skal begynde, bliver man registreret som fraværende resten af modulet. Og forlader man undervisningen permanent, registreres man også som fraværende i hele modulet. Ligesom man kunne have forestillet sig, at DGS ville have hilst kampen mod snyd velkommen, fordi den styrkede de hæderliges stilling, kunne man også forestille sig, at DGS havde glædet sig over, at der nu blev sat ind over for de respektløse elever.

Man kunne have tænkt den tanke, at en organisation, der skal forestille at varetage elevernes interesser, havde sagt noget i retning af, at den glædede sig over, at der blev gjort noget for at styrke respekten for de lærere og klassekammerater, der tager undervisningen alvorligt.

Men det siger DGS ikke. Som man tidligere kastede sig ud i noget, der i realiteten var et forsvar for snyd, kaster man sig denne gang ud i at retfærdiggøre slendrian. Det er meget, meget vanskeligt for et ungt menneske, der er ved at kvalificere sig til at søge ind på en videregående uddannelse, at gøre det til en god vane at være punktlig, må man forstå. Og derfor er undervisningsministeriets krav ganske og aldeles urimeligt.

På den ene side kan man sige, at i en medlemsorganisation er det ledelsens pligt at give udtryk for, hvad flertallet mener. Og skønt det smerter mig at tænke tanken til ende, kan det ikke udelukkes, at tilhængerne af snyd og slendrian faktisk udgør et flertal.

På den anden side er DGS et pseudodemokratisk foretagende, der ikke har enkelte elever, men skoler som medlemmer. Da ledelsen af DGS således ikke har et mandat fra de enkelte elever, er det op til den selv, om den vil udvise lederskab eller om den vil lefle for sløvheden.

Det gør ikke dens holdning bedre, men faktisk meget værre.