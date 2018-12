Laver du forsæt, eller fortsætter du hvor du slap?

Det er tid at gøre status over 2018 og se ind i 2019. Hvad venter forude og hvad drømmer vi allermest om? For mange af os, der har taget godt for os af retterne i december, minder livremmen os dagligt om hvad vi i hvert fald skal gøre noget ved. Måske lurer der et nytårsforsæt i det ikke så fjerne og måske har du allerede googlet "fitness+rabat"? Eller måske snarere "vægttab uden smerter" som så mange andre?

Fitnesscentret er i hvert fald klar til at tage imod dig og de mange andre, der vil ned i vægt. De ved nemlig, at mange står klar til at melde sig ind den 1. januar. De ved til gengæld også, at mange af dem, der melder sig ind, kun kommer nogle få gange, inden de stopper igen. Måske er det derfor, de er så ivrige efter at få dit medlemsskab på betalingsservice fra dag 1. Så ved de muligvis også, at der går et år eller to, inden det går op for dig, at du ikke fik dig afmeldt nogenlunde samtidig med at du stoppede.

Vægttab og det at komme i form er vist blandt top 3 på de flestes liste over nytårsforsæt. Og for nogen lykkes det jo faktisk at gøre noget ved det. Bare ikke for de fleste. Min fornemmelse, baseret på egne erfaringer og de mennesker jeg kender, er, at en fjerdedel aldrig når længere end til at have ambitionen. En fjerdedel giver op indenfor den første måned, en fjerdedel holder fanen højt i 3-6 måneder og den sidste fjerdedel klarer skærene og får succes. Men pyt, inden du helt taber modet, kommer jeg dig til undsætning med en stribe gode ideer til nytårsfortsæt, der bliver til noget hvis du virkelig vil.

Inden vi kommer for godt i gang, skal vi lige blive enige om, at der er forskel på "forsæt" og "fortsæt". Med et "forsæt", sætter man sig noget for. Med "fortsæt" fortsætter man noget, man allerede gør. Et nytårsfortsæt kunne således lyde: "Jeg vil fortsætte med at drikke rødvin til maden i det nye år." Et forsæt kunne være: "Jeg vil nøjes med ét glas til maden i det nye år."

Lad os tage fat på ambitionerne. Lidt for tit sker der nemlig det, at vi sætter for høje mål fra start. Ambitionen om at spare mere op, er for svag. Spare mere op end hvad? At spare 10.000 kroner op om måneden er måske ikke helt realistisk. Men hvad så med at starte et sted, hvor det faktisk er muligt at spare op, hvis du gør dig umage? Et sted midt imellem den vage term "mere" og 10.000 kroner? Det samme gælder udsagn som "jeg vil tabe 30 kilo inden badesæsonen", "løbe en marathon inden påske" eller "rydde op i hele hytten inden vinteren er slut".

Det er måske lige vel ambitiøst, selvom min kollega Jesper - firmaets fitnessguru - mener, at man kan træne sig op fra sofakartoffel til veltrænet maratonløber på 15-20 uger, hvis man virkelig vil, finder sine løbesko frem fra kælderen og lægger en plan.

"Hvad" er godt, men slet ikke nok. Du må også give svar på "hvordan", "hvor meget" og "hvornår" for at få effekt af dit nytårsforsæt. Del din plan op i så tilpas små bidder, at du kan nå det undervejs. Man taler ligefrem om mikro-handlinger, altså små, daglige handlinger, som i sidste ende betyder at man når sine mål! Og undgå negationer. Hvis dit nytårsforsæt handler om noget, du vil holde op med, er det vigtigt, at du finder ud af, hvad du vil i stedet. Hvis "jeg vil tabe mig" reelt betyder tankegangen "ikke spise så meget", ender det med at det eneste du kan tænke på, netop er at spise.

Vær specifik med dit "hvad". Hvor meget vil du egentlig tabe dig næste år helt præcist? Tre, syv eller ti kilo? Jo mere specifik du er i dit mål, jo lettere er det at vide, når du når det. Vær også specifik med dit "hvordan". Lav en bruttoliste på din telefon, en blok eller i hovedet med krav til dig selv om hvad du konkret skal gøre hver dag, for at nå dit mål. Læg så aktiviteterne ind i en samlet plan og plot handlingerne ind i din kalender. Nu er du klar til at dele planen med omverdenen, så familie, venner og kollegaer kan støtte dig og hjælpe dig på vej!