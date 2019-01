Lars Løkke leger Byggemand Bob med vores velfærd

Sundhedsreform: Med alt for jævne mellemrum føler vores nuværende statsminister trang til at lege Byggemand Bob med centrale dele af den danske infrastruktur - ofte med omfattende og utilsigtede følger for almindelige danskere.

For lidt over 10 år siden var han bag- og idémand på den store strukturreform, som nedlagde amterne, sammenlagde kommuner og oprettede regionerne og i det hele taget medførte en historisk centralisering af Danmark. En centralisering som siden er blevet heftigt kritiseret i det udkantsdanmark, reformen var med til at skabe. Og en centralisering som Løkke nu prøver at lappe lidt på ved at sende diverse upopulære råd og nævn til provinsen, uden at det rigtig gør en forskel for den enkelte borger.

Nu 12 år efter, at Lars Løkke opfandt regionerne, lader det til at være deres tur til at komme på skafottet. De skal væk og muligvis erstattes af en række sygehusfælleskaber, hvis demokratiske legitimitet i bedste fald virker tåget.

Jeg vil gerne slå fast: Der er behov at forbedre sundhedsvæsenet. Vi er på knæ ude på institutionerne og hospitalerne - ikke mindst på grund af regeringens konstante spare- og effektiviseringskrav. Vi mangler i den grad kolleger. Analyser viser, at vi kommer til at mangle mindst 40.000 sosu-medarbejdere om bare 10 år.

Der er nok at tage fat på, men løsningen er altså ikke endnu en bureaukratisk strukturløsning, der i værste fald flytter beslutningerne endnu længere væk fra den enkelte borger.

Man kan med rette frygte, hvad der sker, hvis Folketinget begynder at stikke fingrene ned i den daglige drift af sundhedsvæsenet. Bare se virkeligheden på udlændingeområdet, hvor næsten hver eneste dag byder på nye forslag og krav til ændring af konkrete detaljer i forvaltningen fra partier til højre og venstre og midt i mellem.

Vi har ikke brug for et nyt "udlændingeområde", hvor politikerne kan lave symbolpolitik og fixe små "fejl" hele tiden for at kunne sole sig hos vælgerne - det er vores sundhedsvæsen for kostbart til.

Et sundhedsvæsen og dets medarbejdere har brug for ro. Ro til at gøre den forskel for de patienter og borgere, de møder. Og i det modsatte scenarie - hvis styringen bliver lokal; helt ud til de lokale borgmestre - kan man frygte, at det store overblik forsvinder, og uligheden bliver endnu større. Nej, lad os nu beholde regionerne og give det lokale samarbejde endnu flere faglige muskler.

Avisen Danmark har den seneste tid givet plads til politikere, praktikere og forskere, som har advaret mod endnu en blankpoleret teknokratløsning på de meget reelle udfordringer i sundhedsvæsenet. Vi har i stedet brug for konkrete løsninger, der tager højde for faglighed, nærhed og tid. Løsninger der indeholder de ressourcer, der skal til, hvis vi virkelig vil forbedre det danske sundhedsvæsen. Lad os håber, at Lars Løkke lytter denne gang.