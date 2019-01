Lars Løkke er kongen af centralisering

Centralisering: Der findes vel ikke nogen anden politiker, der har stået for en større og mere brutal centralisering af Danmark end Lars Løkke Rasmussen. Skoler, uddannelser og fællesskabsinstitutioner er lukket over hele landet. Rådhuse, hvor der før blev truffet borgernære beslutninger, står tomme. Byer og borger, der førhen selv kunne bestemme, hvad der var den rigtige løsning for dem, har fået fjernet magt og kraft over det, der før blev opfattet som deres skoler, deres ældrepleje, deres sygehuse. Nu træffes beslutningerne i nærmeste større by eller sågar helt i København.

Hvis man vil prøve at forstå hvor noget af den politikerlede vi oplever i øjeblikket kommer fra, så er Lars Løkke Rasmussens kommunalreform efter min mening en af de væsentligste kilder til frustrationen og magtesløsheden. Den er drevet frem af en Danmark A/S - ideologi, hvor vi godt kan gå på kompromis med folkestyret, hvis tingene ifølge regnearkene kan gøres mere effektivt med selvejende institutioner og diktater fra København. Vi skal jo have mest muligt ud af skatteborgernes penge, så skid hul i, at alle os skatteborgere, der betaler regningen, ikke længere har noget at skulle have sagt over hvordan pengene bruges bedst på vores nære velfærd.

Løkkes centralisering af Danmark har været med til at forstærke følelsen af, at man er hægtet af udviklingen og indflydelsen. At der ikke er nogen der lytter. Løkkes drøm om at nedlægge regionerne er drevet af den samme regnearks-logik, der gav os alt for store kommuner, ødelagde vores skatteopkrævning og nedlagde skoler og uddannelser over hele landet.

Danmark har brug for det modsatte. Indflydelsen og beslutningerne skal flyttes så tæt på borgerne som muligt. Jeg tror vi er nødt til at rulle dele af kommunalreformen tilbage. Vi kan udflytte nok så mange statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet, men det ændrer ikke på det faktum, at magten og indflydelsen stadig ligger i København.

Det ville være nærliggende at tro, at løsningen på politikerleden er færre politikere. Jeg tror, opskriften på at styrke tilliden er flere politikere. Magtesløsheden opstår, når der ikke er nogen der lytter. Når der er langt til dem der træffer beslutningerne. Når ingen vil stå til ansvar.

Jeg sad forleden til et borgermøde om udskrivning af ældre patienter fra regionalt regi og de udfordringer, der nogle gange opstår, når det kommunale system tager over. Til det møde sad Villy Søvndal og lyttede, forsvarede, forklarede. Med nedlæggelsen af regionerne og dermed mere centralisering, mere afpolitisering, mere bureaukrati og mindre demokrati; ja, så kommer der ikke i fremtiden til at sidde en lokalpolitiker og lytte, forklare, forsvare og vigtigst af alt, gøre noget ved det der bliver sagt fra patienter og pårørende på sådan et møde. Afstanden bliver længere og frustrationerne flere. Det er ikke med til at skabe et bedre samfund.