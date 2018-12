Landdistrikter forspilder potentialet i vedvarende energi

Vedvarende energiløsninger rummer store muligheder for vækst i landdistrikterne. Det viser en nylig rapport fra den Europæiske Revisionsret, som har titlen "Vedvarende energi til bæredygtig udvikling af landdistrikterne: De potentielle synergier er betydelige, men for det meste ikke opnået". Altså er den gode nyhed at, sol, vind og biomasse ikke blot giver grøn energi, men også medføre andre værdier så som nye arbejdspladser og forbedret økonomi i by- og landkommuner væk fra de store byer. Problemet er, at de muligheder sjældent udnyttes. To spørgsmål melder sig så: Hvilke værdier taler vi om, og hvordan kan fynske og sydjyske kommuner udnytte dem bedre?

Den første værdi handler om penge, for når vedvarende energiløsninger bliver indlejret i den lokale økonomi, sikrer det afkast til lokale og større skatteindtægter for kommunen. F.eks. ejes de tre kæmpevindmøller ved Hvide Sande havn af 400 lokale og en almennyttig fond, der investerer i det lokale erhvervsliv. Vindmøller på land og kystnære vindmøller har større potentiale for at hjælpe den lokale økonomi, end de dyrere havvindmølleparker langt fra land. Havvindmøller hjælper rigtig godt til med at løse problemet med ren energi, men de bidrager kun i meget begrænset omfang til den lokale økonomi efter anlægsfasen, da investorerne som regel er store udefrakommende konsortier.

En større lokal forankring af projekter kan sikre arbejdspladser både i anlæg- og driftsfasen, og indtægter fra lokalt medejerskab. Det kan f.eks. ske ved, at en havn i området er udskibningshavn i anlægsfasen og/eller servicehavn i driftsfasen, og ved at interesserede borgerne i alle berørte kommuner får en eller anden form for medejerskab. Samtidig sikrer den lokale forankring, at der opstår en kapacitet og en kreativitet, hvor de mest entreprenante vil skabe og udnytter forretningsmuligheder i den nye bæredygtige industri. Der bliver skabt "læringsfabrikker", som energi-øen Samsø, eller den store erhvervsklynge Syddansk Energicenter, som etableres ved Kolding med en satellit i Odense.

Oveni er vedvarende energiteknologier efterhånden så udviklet, at de økonomisk kan konkurrere med traditionelle energiformer fra fossile brændsler, og vedvarende energi bliver endnu billigere i fremtiden. Med andre ord er der rigtig meget værdi at hente i vedvarende energiløsninger, specielt for landdistrikterne, som kan huse vindmøller, solcelleanlæg og biogasanlæg, og forsyne storbyerne med ren energi. Lidt ligesom det er landet, der forsyner byerne med fødevarer.

Og nu det andet spørgsmål: Hvordan kan fynske og syddanske kommuner bedre udnytte det potentiale for vækst, som vedvarende energiløsninger præsenterer. Svaret er, at kommunerne i højere grad må tage ansvar for at planlægge og udvikle grønne energiløsninger sådan, at afkastet fra investeringerne forbliver i kommunen, samtidig med at der tages hensyn til lokal natur og landskabelige værdier. Vores forskning viser nemlig, at hvis man gør det i samarbejde med de lokale borgere, så kan man undgå eller afbøde de protester, som i dag afskrækker mange kommuner for at udvikle vedvarende energiløsninger.

Visse kommuner har vist vejen. Samsø er nu selvforsynende og brander sig som en grøn energi-ø. Sønderborgs ProjectZero, der satser på at blive en CO2-neutral kommune allerede i 2029, medvirker til at sætte gang i kommunens grønne omstilling. ProjectZero skaber lokal beskæftigelse, og Sønderborgs succes med den grønne omstilling tiltrækker mange besøgende, der lader sig inspirere, og udgør dermed et vigtigt grundlag for styrket erhvervsturisme og -samarbejde i Sønderborg.

Desværre har mange landdistriktskommuner ikke ressourcer til at opbygge den kapacitet, som er nødvendig, når der skal findes vedvarende energiløsninger med lokal værdi og borgerinddragelse. I stedet bliver udviklingen alt for ofte overladt til pengestærke og professionelle organisationer, der er specialiseret i at udvikle vedvarende energiløsninger. Derfor må kommunerne gå sammen på tværs af kommunegrænserne for i fælleskab at opbygge kapacitet til at udvikle bæredygtige energiløsninger. På den måde står de stærkere i det nødvendige samarbejde om at løse opgaven og samtidig sikre sig, at de får del i væksten og værdierne.