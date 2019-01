Læserbrev: Efter at blive afvist at blive serviceret af en ikke-tørklædeklædt ekspedient, kontaktede jeg varehuschefen, Rolf i Føtex, på Mariagervej, der på telefon svarede mig: "Jeg forstår, at du har været i butikken. Som varehuschef ønsker jeg ikke at beskæftige mig med dette. Du kan jo bare blive væk". Herefter blev røret lagt på.

Jeg henvendte mig, da der i Salling Gruppens (Føtex) medarbejder håndbog på side 10 står: "Tatovering er tilladt, så længe den ikke indeholder politiske, religiøse eller andre tegn eller symboler, som er diskriminerende eller anstødelige".

Og graver Axel Præstmark en lille smule dybere, vil han i grundlovens §4 finde "at statsreligionen er den luthersk evangeliske folkekirke", ligesom man i §67 finder, at "Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud ... dog at intet læres eller foretages, som strider mod den offentlige orden".

Med andre ord vi har religionsfrihed, såfremt den praktiseres privat og ikke påtvinges tredjepart. Som eksempel har den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ved dom i 2001 godkendt afskedigelsen af en lærerinde i Schweiz, der ønskede at bære muslimsk tørklæde i undervisningen. "Domstolen fandt det at bære tørklæde vanskeligt at forene med ligestilling mellem kønnene samt med de budskaber om frihed, respekt for andre".

Hvor vil jeg så hen med at dette?

Redaktøren forsøger sig ud fra et globalistisk tankesæt er udstille andre med anden holdning som være uoplyste grøftegravere. Mon Rolf vil acceptere ekspedienter med rygmærker i Føtex? Eller religiøse sekter stå og prædike udenfor Føtex? Næppe!

Det er angivet i personalehåndbogen, at man ikke må fremstå med religiøse tegn eller symboler, som kan virke anstødelige, så når varehuschefen i lyset af dette skal udråbes som hverdagshelt, er det grænsende til at være blasfemisk overfor de mange ikke-tørklædeklædte kunder.

Måske skulle både Rolf og Axel Præstmark reflektere, inden de lægger røret på, og når avisen bruger ordet integration, må man gå ud fra, at avisen mener assimilering.

Og skulle man så nævne trolden ved dens navn. Er islam en religion, eller er islam en totalitær ideologi, og ikke mindst hvem er det, der skal assimileres? Er det kunderne, der skal assimileres til islam, eller er det de sekteriske grupper, der skal assimileres til det vestlige kristne demokrati?

Føtex er stærkt bundlinjefikseret. Det handler om at købe billigt ind og sælge dyrt. Mon ikke det har betydning, at der i assimilerings navn gives tilskud når 2.g'ere skal ud på arbejdsmarkedet. Dog har jeg noteret mig, at Føtex vælger at betale religiøse afgifter.

Jeg er medlem af den danske folkekirke. Hvad ville der stå i chefredaktørens leder om Føtex skulle betale særafgift til den danske folkekirke? Mon ikke chefredaktøren og varehuschefen skulle anerkende, hvad der er den danske statsreligion, og at man måske skulle afstå fra fremme specielle totalitære ideologier og religioner.

Hvorfor skal det være så svært for Føtex at anvise en ikke-tørklædeklædt ekspedient?