Lærerne skal have lov til generobre grebet om eleverne

På kant: Folkeskolen er ofte til debat - og med rette. Vi lærere kender nøgleproblemet for folkeskolen, men vi føler os magtesløse overfor det. Det er en slags offentlig hemmelighed, vi hvisker, men ikke siger: Vi har mistet styrken til at fastholde elevers fokus.

Det er en gammel nyhed, men værd at gentage. Nu skyldes mangel på fokus den massive informationsstrøm, alle udsættes for fra vi står op til vi går i seng, og at forlystelser fylder meget mere i elevers hverdag. Fordi vi har adgang til så meget information, og fordi vores hjerner udløser serotonin ved gaming og socialt virtuelle rollespil, så falder fokus også tilsvarende i de "kedelige" fag.

Når vi ønsker at fokusere på den vidensdeling, som finder sted i de mere "belastende" lektioner i skolen, så kommer vi under stress, og for unge bliver skolegang et fængsel, der forhindrer deres glæde og forlystelser. Sådan ender folkeskolen med aktuelle problemer, hvor elever scorer lavt i nationale tests og internationale PISA-tests. For at vende den adfærd kræver det fokus, som læreren i gamle dage kunne kræve, men som er blevet svært at hævde i tidens autoritetsløse ungdomskultur. I en tid, hvor samfundet har overdraget "viljen til skolegang" til eleverne, og hvor læreren ikke har magten.

Personligt er jeg tilhænger af projektarbejde og ser slet ikke en slags ny 'sort skole' som vejen frem - endsige at genopfinde den autoritære lærer. Men alligevel forbliver lærerens autoritet den afgørende faktor for elevers evne til at fokusere. Nøglen ligger i lærernes lommer og hjerter, og vi skal som samfund give dem retten til at anvende den nøgle igen. Læreren skal kunne kræve fokus af sine elever - og blive adlydt.