Lad os sætte punktum for Irak-krigen og koncentrere os om veteranerne

Krig: Nu er der sat punktum i den meget langstrakte kulegravning af optakten til Danmarks deltagelse i Irak-krigen for snart 16 år siden. Der er ingen rygende pistol i de godt 600 siders baggrund og analyse, som en række forskere har udarbejdet og netop præsenteret i den såkaldte historiske udredning.

De forhold, som belyses, er velkendte, og de fejl, som blev begået, er blevet beskrevet til hudløshed. Jeg er fortsat overbevist om, at det var den rigtige beslutning at afsætte Iraks diktator Saddam Hussein. I dag er det næsten glemt, hvor brutalt hans regime var, eksempelvis at han brugte giftgas mod sin egen befolkning og myrdede i hundredtusindvis af reelle såvel som indbildte politiske modstandere. Jeg har selv besøgt Irak flere gange, og i de kurdiske områder er der i hvert fald ingen, som ønsker sig Saddam tilbage.

Jeg er stolt over den indsats, som danske soldater ydede i Irak. De var med til at gøre en forskel, og det ærgre mig, at deres indsats skal overskygges af en årelang debat omkring baggrunden for invasionen og detaljer om ordlyden i forskellige efterretningsvurderinger. Det kan man ganske enkelt ikke være bekendt overfor de veteraner, der har sat livet på spil i Irak.

Vi har nu fået en udredning, hvor hver en sten er blevet vendt. Faktisk til en grad, så udenrigsministeren fik en næse for at have udleveret for meget materiale til forskerne. Næsen blev givet af nogen af de selvsamme partier som ønsker en såkaldt kommissionsundersøgelse af Irak-krigen. Det viser desværre, at formålet med at grave i baggrunden for Irak-krigen i langt højere grad er politiske drillerier i stedet for et ønske om at blive klogere og lære af fortidens beslutninger. Det er efter min mening trist, at vores veteraner bliver kastet ind foran et sådanne uskønt politisk slagsmål. Ej heller forskerne bag den historiske udredning ser nogle seriøse argumenter for at gennemføre en kommisionsundersøgelse.

Efter min mening burde vi bruge langt mere politisk energi på at styrke indsatsen overfor de mennesker, der satte livet på spil i Irak, i stedet for en akademisk diskussion om en mere end 15 år gammel beslutning. Jeg håber derfor, at det digre værk om Danmarks krigsdeltagelse er et punktum i striden om Irak-krigen. Det skylder vi vores veteraner. Sandheden er jo at det største problem med Danmarks militære engagementer i nullerne var, at vi ikke var forberedt på de problemer som mange veteraner efterfølgende skulle opleve både fysisk og især psykisk. Det er vi heldigvis kommet efter, og i dag er indsatsen langt bedre, men vi kan helt sikkert blive endnu bedre på det område. Det synes jeg, vi burde stå sammen om på tværs af partierne i folketinget.