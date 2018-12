Lad os nu få de minimumsnormeringer, så børnene kan få den omsorg de har brug for

Børn: Jeg mener, at vi har et alvorligt problem i Danmark. Jeg er pædagog, og jeg har aldrig haft oplevelsen af, at stå så alene som jeg gør nu. En undersøgelse fra BUPL viste for nylig, at tre ud af fire pædagoger havde været alene med gennemsnitligt 17-18 børn - og i mere end halvdelen af de tilfælde, i mere end 30 minutter. Det er simpelthen ikke i orden.

Hvornår vågner politikerne op? Der findes omfattende evidensbaseret forskning, der viser, at børns grundlæggende kompetencer og forudsætninger skabes og udvikles i vuggestuen og børnehaven. Og de skabes og udvikles af kompetente pædagoger, i højkvalitets børnehaver. Og en af de vigtigste faktorer for, at kunne yde kvalificeret pædagogisk arbejde i højkvalitets børnehaver, er netop gode normeringer.

En af vores mest anerkendte forskere på børneområdet og professor i udviklingspsykologi, Dion Sommer, har udtalt, at konsekvenserne for børn der ikke får den nødvendige omsorg, er mange og alvorlige. Han har også tidligere udtalt, at dårlige normeringer overruler alt.

Hidtil har børne- og socialminister Mai Mercado afvist, at indføre minimumsnormeringer under henvisning til, at det ville være for dyrt. Jeg spørger undrende: Hvordan kan vi have råd til at lade være? Jeg ved som pædagog, at manglende omsorg kan føre til følelsesmæssigt usikre børn med manglende legefærdigheder, og at deres intelligens og sprog bliver forværret.

Det bliver faktisk ikke meget bedre, når man kikker til Socialdemokratiets Mette Frederiksen, som for nylig har bekendtgjort, at hun går til valg som børnenes statsministerkandidat. Hun har i lighed med den nuværende børne- og socialminister afvist at indføre minimumsnormeringer - og jeg får lyst til at tilføje, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet også har lagt stemmer til kontanthjælpsloftet, som har medført, at tusindvis af børn vokser op i fattigdom.

Til trods for, at forskning viser, at jo før man sætter ind, jo bedre og billigere kan samfundet få udsatte børn og deres familier på den rette kurs igen. Her viser forskning, at man som samfund vil kunne få et afkast på mellem syv og ti procent ved, at investere i udsatte børn og deres familier. Syv procent ville være en meget høj rente på en bankopsparing og ti procent er mere, end både du og jeg kan opnå ved en hvilken som helst investering på aktiemarkedet. Jeg spørger undrende igen: Hvordan kan vi have råd til at lade være?

Jeg vil mene, at det forpligter at sige, at man vil være børnenes statsminister. Så hvis Mette Fredriksen og Socialdemokratiet vil være dem der står på børnenes side, så er de i min optik nødt ti, at revidere deres politik på flere punkter.

I mit hoved er det troværdighed, at der er sammenhæng mellem det, der bliver sagt, og det der bliver gjort. Så hvis Mette Frederiksen virkelig mener, at hun vil stille sig på børnenes side, så ville det i min verden være troværdigt at gå til valg på at gennemføre minimumsnormeringer. Det er den bedste investering i fremtidens generation - og med et garanteret afkast.