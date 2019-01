Lad os fægte med åben pande. Vi har ingen grund til at være så utrygge

Utryg: Så stod ulvedræberen frem og forklarede den danske verdenspresse, hvorfor han havde dræbt den fredede ulv. Han var slet og ret bange - angst for at blive ædt af rovdyret...

Han er ikke alene om at være bange. Vi er utrygge i Danmark i disse år. Angste for udenlandsk arbejdskraft - hvad nu, hvis de fremmede er dygtigere og arbejder hårdere end os? Utrygge ved den måde - muslimske - kvinder klæder og opfører sig på. I stedet for at bruge det gode danske ord "pyt", skynder Christiansborg-politikerne sig at lave lovgivning imod bestemt klædedragt og væremåde.

Vi udskammer og håner gerne mennesker med en anden kultur og baggrund, idet vi kækt og frejdigt henviser til den hellige ytringsfrihed. Men bliver selv dybt krænkede, hvis en DR-journalist antyder, at vi danskere er grisefarvede.

Som puslingelandet hygger vi os helst i smug. Vi frygter et tæt og forpligtigende internationale samarbejde og gemmer os bag vore EU-forbehold. Vi dukker os gerne i udenrigspolitikken og lader de store lande stå til søs.

I Sønderjylland bruger vi her i foråret 80 mio. kr. på et vildsvinehegn, som er aldeles nyttesløst. Men blot endnu et forsøg på at gøre grænselandet til en signalpolitisk skraldespand. Vi er blevet et lille, bange land. Det er et samfund i krise, der bruger penge på den slags - penge, der kunne være brugt på skoler og sygehuse. Men som Niels Hausgaard konstaterer: "... der er stemning for en dæmning".

Der er ikke meget viking over danskerne i disse år. Vi har ikke bare fået fine fornemmelser, men er i nærmest ulidelig grad blevet nærtagende, krænkede og frygtsomme. Vi formelig udstøder et kollektivt råb om hjælp: Stop verden jeg vil af.

Må det være tilladt at foreslå et fælles nytårsforsæt: I det nye år lægger vi den mindreværdsfølelse til side!

Vi danskere har ingen grund til at etablere grænsekontrol, gå i læ bag ligusterhækken og smutte i flyverskjul, hver gang nogen siger bøh. Lad os rumme forskelligheden mellem mennesker - og ikke kun på charterferien til Antalya - og gribe globaliseringens mange muligheder. Lad os styrke undervisning i sprog og dannelse i kulturforståelse. Med B.S. Ingemanns ord: Fægte med åben pande...