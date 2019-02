Lad os få børnene så hurtigt hjem fra skole som muligt - ellers ta'r de skade

På kant: For nogle dage siden drak undervisningsminister Merete Risager en rød sodavand. På den måde fejrede hun, at det var lykkedes at forkorte børnenes skoledag. Og ministeren var ikke alene. Rundt omkring var der jubel over, at børnene nu må gå tidligere hjem.

I andre lande må de tænke deres. Mange steder kæmper man for, at børn kan komme i skole, så de kan blive dannede og uddannede og føle glæden ved at blive klogere i fællesskab. Men ikke i Danmark. Hos os gælder det om at få børnene ud af skolen, for ellers tager de skade.

Det er i hvert fald det, tilhængerne af den korte skoledag siger: Børnene mistrives og holdes fanget i et skolefængsel. Og hvis det er sandt, er det selvfølgelig bedre, at de trasker tidligt hjem til computeren i det tomme hus, hvor de så kan mærke friheden ind til mor og far kommer trætte hjem.

Det er virkelig en falliterklæring. Tænk at vi ikke evner at lave en skole, der er så udfordrende og sjov, at børnene trives i den. Tænk at vi accepterer en skole, der er så dårlig, at børnene ikke kan være der fra 8-15 uden at lide under det.

Havde det været de voksnes arbejde, ville det være anderledes. Her tolererer vi ikke problemer med arbejdsmiljø, dårlig ledelse og stress. Vi kræver, at jobbet er spændende og arbejdspladsen til at holde ud. Selvfølgelig. Og det samme burde vi gøre med skolen. Også børnene har krav på en hverdag med udfordringer og trivsel. At man er nødt til at sende børnene tidligt hjem, fordi skolen er for dårlig, er der i hvert fald ingen grund til at fejre.