Kunne vi bare slippe for at andre fører DF-politik

Sverige: Det gør mig faktisk sur, at en flok bedrevidende politikere, der tilmed kalder sig borgerlige, nægter at tale med Sverigesdemokraterne. Demokrati går jo netop ud på at tale med dem man er uenige med og måske endda finde nogle fælles løsninger."

De vise ord udtales i avisen Danmark 19. januar af Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, der hermed nok engang demonstrerer sin tilbøjelighed til at tale hurtigere, end han tænker.

De "bedrevidende" svenske politikere har jo netop gjort det, de ifølge Jensen skal, nemlig tale med dem, de er uenige med, herunder Socialdemokraterne, og det er der så kommet en ny regering ud af.

Det er Jensen åbenbart sur over.

Men udemokratisk er det da ikke.

Om de danske vælgere er så forfærdelig meget klogere end de svenske må betvivles. Takket være Fogh Rasmussens beslutning om i 2001 at gøre sig afhængig af Dansk Folkeparti, har vi i dag et DF, der står til små 20 pct. ved næste valg, men derudover et Venstre og et Socialdemokrati, der af skræk for ikke at bevare - eller få - magten fører DFs politik.

En sådan udvikling slipper de måske for i Sverige - og det er vel ikke så ringe?