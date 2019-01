Fremmed: Det er ikke mig, der siger, at Løbner ikke fatter noget. Det er ham selv - og noget, vi er mange, der har opdaget! Han skriver: "Jeg fatter det ikke" den 18. januar i klummen På kant med den sædvanlig bredside mod Dansk Folkeparti og minister Inger Støjberg - ja, alle danskere af æt (slægt) i det hele taget. Han er sur over Støjbergs hjemmeside, hvor han mangler oplysning om, hvordan fremmede skal forholde sig, og nævner nogle grupper og sluttelig "ja, flygtninge fra krig"! Men da mennesker, som flygter fra krig ikke er personlige forfulgte, er de ikke nævnt i konventionerne og kan derfor "kun" søge beskyttelse og skal derfor vende hjem - ligesom de 330.000 tyske flygtninge gjorde, da 2´verdenskrig var slut! Hvad ellers, Løbner?

65 millioner mennesker er på flugt fra krig lige nu, så det er godt, at kommissionen også siger, at de enkelte lande skal tage deres borgere tilbage - noget, man ikke kunne gennemtvinge f.eks. Sovjet til i 1945, da man allerede havde forflyttet hundredtusinde af sovjetborgere til Baltikum plus alt militært personel, som blev nægtet hjemrejse og derfor i dag belaster de baltiske lande enormt! I Letland er næsten halvdelen sovjetborgere, der hverken vil lære lettisk eller deltage i samfundet! Det er tydeligt at se, hvor de bor i deres nedslidte russer-ghettoer. Udenrigsministrene Niels Helveg Petersen og Uffe Ellemann truede balterne til at beholde sovjetborgerne efter aftale med Gorbatjov, da Sovjet ikke magtede at tage dem tilbage.

De mange - nu hedder de russere, er begyndt at røre på og "vil hjem".Det passer Putin fint, så han kan indlemme Baltikum i Rusland - ligesom Krim, og det er grunden til, at NATO har oprettet militære installationer og sender soldater til Baltikum.