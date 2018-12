Krænkelsessager truer vores ytringsfrihed

Krænkelse: Sagen om læreren på Copenhagen Business School (CBS), der følte sig krænket over sangen om "en ung blond pige", er større og mere vidtrækkende end blot en diskussion om en sang. Denne og andre sager er en direkte trussel mod vores ytringsfrihed.

En lille studentergruppe på Københavns Universitet (KU) ved navn FRONT har tilsyneladende formået at påvirke de største danske universiteters politik og definition af at blive personligt krænket. Gruppen arbejder målrettet med at finde såkaldte "diskriminerende strukturer" på universiteterne, og som de seneste uger har vist, er det lykkes at få indført regler og retningslinjer for krænkelse, der for mange synes både absurde og aldeles overflødige.

Retningslinjerne betyder, at det vil være problematisk, hvis en lektor f.eks. læser højt fra koranen ved undervisning i religionsforskelle, viser billeder af muhammedtegningerne når Danmarks rolle i internationale konflikte drøftes, eller foreslå at synge en sang om en "en ung blond pige".

Disse og andre sager og eksempler er ikke bagateller eller ligegyldigheder. Sagerne udspringer nu direkte fra toppen af det danske universitetsmiljø, som sagen om sangen tydeligt viser. Det er altså lykkes for en lille gruppe af mennesker at påvirke indholdet af universiteternes undervisning direkte, hvilket er yderst problematisk. Det problematiske er, at universiteterne uddanner unge, der fremover vil blive nogle af landets topledere og toppolitikere. Vi uddanner altså unge, der i den mest påvirkelige periode i deres liv lærer, at grænserne for krænkelse er nærmest absurd lave, og at deres ytringsfrihed er stærkt begrænset.

Specielt KU og CBS har kastet sig på knæ på krænkelsesalteret. Begge universiteter har indført retningslinjer for såkaldt krænkelse, der i sit indhold truer lærerne med alvorlige sanktioner, hvis retningslinjerne overskrides. Der indføres altså en reel begrænsning af ytringsfriheden på disse top-universiteter, og dermed gives der endnu mere plads til dem, der arbejder systematisk på at undergrave denne.

Et universitet bør netop fremme dialogen om konfliktskabende ideer og tanker, fremme dialogen om årsager til krænkelser og fremme dialogen om kønsforskelle og kønnenes indflydelse og placering i vores samfund. Men i stedet går ledelsen på universiteterne undertrykkernes ærinde i et misforstået forsøg på at udvise tolerance. Resultatet vil blive et kommende "berufsverbot" på universiteterne - altså en udelukkelse for ansættelse på et universitet alene ud fra en bestemt politiske holdning eller et bestemt livssyn.

Jeg ønsker et universitetsmiljø og et samfund, hvor vi udfordrer hinanden, taler om de svære problemstillinger og hvor vi tør provokerende hinanden med det formål at belyse problemstillinger og blive klogere. Alt sammen med det formål at bevare Danmark som et frit demokrati, et land med en klar holdning til ytringsfriheden og et land med et universitetsmiljø, der uddanner frit tænkende mennesker.