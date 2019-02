Kræftsyge kvinder ofre for besparelser

Reform: En kvinde blev frikendt for brystkræft efter en undersøgelse på Ringsted Sygehus - selv om hun havde kræft. Grunden til, at hun blev sendt hjem, var en utilstrækkelig undersøgelse, som er i strid med gældende retningslinjer som led i spareplanen på Ringsted Sygehus.

Sådan en sag bør vække alle politikeres opmærksomhed; den er imod al etik og medmenneskelig værdighed. Formålet alene at undersøge med mammografi var åbenlyst at spare læge- og undersøgelsestid.

Det er ikke acceptabelt, at der kan være så store forskelle på den behandling, som regionerne tilbyder. I denne sag mener jeg klart, Region Sjælland har svigtet deres ansvar - Ringsted Sygehus har sat ressourcehensyn over patienters helbred og liv med en bevidst undvigelse af patientrettighederne.

At regionens lave prioritering af kvinders kræftbehandling ikke kan være nyt for regionen, viser sundhedsstyrelsens tal for overholdelse af forløbstider i kræftpakkerne i 3. kvartal 2018. Region Sjælland har taget et stort dyk, når det gælder brystkræft. Mens kun 69 procent af kvinder med brystkræft blev opereret til tiden i 2. kvartal 2018, er tallet nede på blot 22 procent i 3. kvartal. Et horribelt eksempel på, at systemer kommer før mennesker.

Jeg ser i lyset af denne sag frem til regeringens sundhedsreform, som indeholder nogle klare minimumskrav for, hvor god behandlingen skal være i hele landet. Den skal sikre, at alle patienter som minimum får en behandling, som lever op til fælles kvalitetsstandarder.

Som professor og overlæge Jes Olesen, Hellerup, helt korrekt skriver i et indlæg: "Lad os få rammen indført, og derefter må alle gode kræfter forenes for at fylde den ud".

Den meget kritisable praksis på Ringsted Sygehus blev heldigvis stoppet, da en ny overlæge på den radiologiske afdeling ændrede den, så afdelingen igen fulgte de nationale retningslinjer. Sygehuset har indkaldt 735 af kvinderne til en ny undersøgelse, men desværre har otte siden fået konstateret kræft.