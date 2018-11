Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forstår ikke ugeavismarkedet: Et angreb på at tage det lokale alvorligt

I 1850 udkom Huusposten i København - Danmarks første ugeavis. Mange flere fulgte efter, for danskerne elskede at læse om dét, der sker lige uden for deres gadedør. I 1975 udkom 325 ugeaviser. Siden er det gået tilbage. I 2013 var der 234 tilbage, og bare fire år senere var yderligere 48 forsvundet, så der i 2017 landede 186 forskellige titler i danskernes postkasser.

Det er en kedelig udvikling. Ugeaviserne fortæller danskerne, hvad der sker lige dér, hvor de bor og lever. De giver butikker, virksomheder og foreninger muligheden for den mest målrettede, lokale annoncering. Begge dele betyder mere for det lokale liv og for selve det lokale demokrati, end mange forestiller sig. I hvert fald mere, end Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forestiller sig. Styrelsen har en formodning om, at Jysk Fynske Medier (JFM) og Politikens Lokalaviser overtrådte konkurrencelovens bestemmelser om markedsdeling i sommeren 2017. JFM solgte syv ugeaviser omkring Aarhus til Politikens Lokalaviser, der samtidig solgte lige så mange ugeaviser i Østjylland, Esbjerg og Odense til JFM.

Vi er lodret uenige med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. De handlede ugeavisers samlede omsætning er ikke høj nok til at opfylde konkurrencelovens krav til, hvornår en fusion skal anmeldes til KFST. Derfor kan KFST ifølge loven ikke anvende bestemmelserne om ulovlig markedsdeling. Èt er imidlertid juraen. Noget andet og grundlæggende mere bekymrende er, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke synes at have forstået, hvad et marked er. Når styrelsen kan vurdere, at JFM og Politikens Lokalaviser har delt annoncemarkedet mellem sig, kan det alene skyldes, at dens jurister ikke ved, hvordan virkeligheden ser ud. Det er længe siden, at lokale annoncer kun blev publiceret på papir, som det sker i ugeaviserne. Annonceomsætningen i danske ugeaviser er reduceret fra 2,1 mia. kr. i 2009 til 1,4 mia. kr. i 2017. I samme periode er forbruget af netannoncer eksploderet fra 3,1 mia. kr. til 7,4 mia. kr. Og af disse 7,4 milliarder står Google og Facebook for de 4,2. Det er penge, der ikke bliver brugt på journalistik, demokrati og sammenhængskraft i Danmark. De ryger direkte ud af landet, uden at der i øvrigt bliver betalt skat af dem.

Derfor er det absurd kun at se på papirmedierne, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer det lokale annoncemarked. Det er et marked baseret på mange medietyper og med globale spillere. Akkurat som når det gælder journalistik på det samme marked. Også her søger danskerne det digitale på bekostning af papiraviserne. Særligt de unge fravælger ugeaviserne. Det har flere end halvdelen i aldersgruppen fra 12 til 29 gjort fra 2013 til 2017. Når markederne udvikler sig sådan, er det nødvendigt at konsolidere. At oprette større enheder for at spare omkostninger. Og også at opkøbe konkurrerende produkter og derefter lukke dem, hvis det økonomisk giver bedst mening. Det sker i alle brancher. Det er ikke ulovligt.

Hvis nogle ser kapitalistiske spøgelser og fede aktionærer bag JFM's handlinger, må vi korrigere. Intet kunne være fjernere fra virkeligheden. Vores virksomhed udgiver hver dag 13 dagblade og hver uge 54 ugeaviser, alle med hver sit nyhedssite. Vi er hver uge i kontakt med to millioner danskere. Det kræver knap 500 journalister og redaktører. Vores vedtægtsbestemte formål er at levere lokal journalistik og dermed støtte demokrati og sammenhængskraft i vores 38 kommuner. Det er dyrt, men vi betaler gerne, fordi vi faktisk synes, det er vigtigt, at vi eksisterer. Vi gør det ikke for at tjene penge til ejerne. Vi forlanger stort set ikke noget overskud. I år budgetter vi for eksempel med 10 millioner kroner ud af en omsætning på 1,8 mia. kr. Det ville få virksomheder i andre brancher til at dø af grin, men ikke os. Vi bruger vores penge på lokalsamfundenes trivsel. Derfor er det ekstra ærgerligt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke har forstået vores marked og vores formål. Anklagen mod os for ulovlig markedsdeling er et angreb på tanken om at tage det lokale liv alvorligt, som Huusposten indledte i 1850, og som vi gerne vil fortsætte. Det er det, vi er her for.