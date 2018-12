Kom nu med den gennemgribende reform af udligningssystemet

Udligning: Den danske kommunale økonomi er en del af noget større. Det er langt fra alene kommunens egne skatteindtægter, der gør en forskel, men i særdeleshed også det danske udligningssystem. Her fordeles der penge mellem kommunerne, så vi alle steder i landet kan tilbyde borgerne den samme grundvelfærd. Det kaldes det universelle velfærdssystem, og det har været en grundsten i dansk politik i næsten 100 år.

Men det er det åbenbart ikke længere. Vi må indse, at vi i Danmark pt ikke har evnen og viljen til at opretholde den samme grundpakke for alle borgere. En mellemkommunal udligning er nødvendig, når borgerne i gennemsnit(!) tjener dobbelt så meget i en kommune som i en anden. Denne store forskel må nødvendigvis udlignes i en grad, hvis velfærden skal ydes på nogenlunde samme niveau i hele landet.

Udligningssystemet, som indførtes for 100 år siden, kan sammenlignes med en kæmpemæssig gearkasse med et hav af tandhjul indeni. Problemet er blot at ingen længere har overblikket over systemet. Alle frygter at ændre noget, fordi det vil udløse en krig mellem partier og landsdele. Og hvis man fra Folketingets side en gang tager sig sammen til at ville ændre noget, kan man med rette frygte, at der går Hjallerup Marked i det i stedet for, at man seriøst får taget fat i at få sorteret alle disse tandhjul i gearkassen og sat dem ordentligt sammen på ny. Alt imens dette sker - eller rettere: IKKE sker - kæmper de lokale politikere i alle farver i de fleste af provinskommunerne med de hjemlige budgetter, der ikke når sammen.

Blot for at nævne en lille men meget vigtig del af gearkassen, så er et af de helt store tandhjul løbet helt skævt. Det handler om, at hvis man tager den del af befolkningen, der er på kontanthjælp og sygedagpenge, så kompenseres vi meget skævt i Danmark på denne parameter. En ny belysning af dette er lavet af mediet NB-Økonomi, der har sammenlignet tal fra forskningsinstituttet VIVE med de tal, der af Indenrigsministeriet bruges i udligningen. Af uforklarlige årsager underkompenseres de fleste fynske kommuner ifølge denne rapport med over 20 pct., mens en række hovedstadskommuner overkompenseres med både 30 og 40 % - ja, helt op til 48 %. Her ligger formentlig en stor del af forklaringen på, at kommuner som de fynske oplever større kommunaløkonomiske udfordringer end vestegnskommunerne.

Alt imens dette skævløb galopperer videre, kæmper vi videre med beskæringer på hjemmehjælp, skoler, veje, administration, handicappede m.m. i store dele af provinsen og hele Fyn rundt. Vi tager ansvar og prøver at få tingene til at nå sammen økonomisk, men det er rigtig udfordrende, når vi ved, at der reelt er noget andet galt, som vi ikke selv er herrer over.

En erkendelse af, at en udligningsreform er nødvendig, har taget mange, mange år. Det har sikkert også taget tid at samle mod hertil, for det er en kraftanstrengelse at ændre retfærdigt på udligningen. Når så modet omsider er tilstede, så tager en gennemgribende reform, som skal lande retfærdigt og gennemtænkt på benene, sin tid at færdigudvikle og implementere. Vores problem er, at vi faktisk ikke har tiden til at vente. Hvis vi skal leve med de nugældende økonomiske grundvilkår, så er det allerede gået galt. Vi kan ikke yde en anstændig velfærd - og vi har ikke blot brug for små-lapperier. Derfor kan en to-tre-årig overgangsrefom være på sin plads, så man på den ene side ikke taber nogen i forbifarten, og på den anden side har noget, der er fremtidsssikret.

Kære Folketing: Hvornår sker der noget, der batter? Er der vilje til at gennemføre en grundig og retfærdig udligningsreform? Eller skal vi erkende, at Danmark er to-delt - og at delingen vil blive mere og mere mærkbar i årene, der kommer? Vores kraftige opfordring er, at ansvarlige folketingspolitikere på tværs sætter sig sammen og får taget fat om nældens rod. Det gik galt, da man forsøgte sidste forår, men I er nødt til at prøve igen, hvis I mener, at det universelle velfærdssystem fortsat skal være en central del af det danske samfund. Det er ikke nemt, og det gør ondt, men det gør mere ondt at vente. Vi imødeser et hurtigt svar.