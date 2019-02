Kold skulder til nedslidte danskere

Pension: Anni Mathiesen (V) har 3. februar et indlæg i avisen Danmark et indlæg om Socialdemokratiets pensionsudspil - og skriver, at arbejdsmarkedets parter ser forslaget "som en bombe under dansk økonomi". Det er nu alligevel hård kost. Det må være arbejdsmarkedets to parter, "arbejdsgiverne" og..."arbejdsgiverne", der tænkes på! Måske er det sådan, man ser verden i Venstre? Lønmodtagersiden, en sådan findes faktisk, repræsenteret ved LH (tidligere LO og FTF) støtter forslaget, og har for øvrigt gennem længere tid kørt en stærk kampagne for noget tilsvarende. Det er værd at nævne, at 3F og FOA, få dage før Mathiesens indlæg, har fremlagt et konkret forslag, der faktisk løser de praktiske udfordringer, Mathiesen stiller op.

Hun skriver at Venstre "anerkender, at der kan være behov for, at nedslidte danskere trækker sig tidligere tilbage. Derfor har vi seniorførtidspensionen, der gives til hele ni ud af ti af de danskere, der søger". Jeg ved næsten ikke, om man skal græde eller le. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2014. I 2017 havde 763 mennesker på landsplan fået pensionen. Tallet er i dag formentlig ca. 900. Det er jo en vittighed. En meget stor del, jeg vil tro betydeligt over halvdelen, af de, der har fået tildelt seniorpensionen, er ikke nedslidte danskere. Det er mennesker med følger af en kræftsygdom, psykisk syge mennesker, ulykkesofre, folk med kroniske lidelser osv.

Ydermere ville en væsentlig del af disse kunne have fået førtidspension, også efter de "almindelige" regler. Det reelle antal nedslidte danskere, som har kunnet drage nytte af seniorpensionen, er således langt under 900 - på fem år.

Det her er ikke et problem for få hundrede mennesker i Danmark. Det er et problem for titusinder, og langt flere i fremtiden, hvis ikke, der skabes nye rammer for en værdig tilbagetrækning for store grupper af ufaglærte og faglærte lønmodtagere. Lige nu eksploderer antallet af mennesker, der må gå på sygedagpenge de sidste år af deres arbejdsliv, eller "bare" må klare sig igennem med smertestillende.