Klimasynden har ikke forandret sig fra dengang, man betalte aflad

Klima: At være klimatroende eller ej er det store spørgsmål for tiden. Vi skal helst være troende - og det undrer mig.

I millioner af år har klimaet skiftet, men nu er det altså os mennesker, der er skyld i forandringerne. Der er godt nok mange eksperter og undersøgelser, der siger det modsatte uden

nævneværdig effekt. Hvis ikke det var så dyrt, kunne det egentlig være lige meget; så kunne de klimatroende fornøje sig, indtil interessen fortonede sig.

Jeg ser virkelig ikke den store forskel på troen i dag og vores forfædres tro på årsager til naturkatastrofer. De troede også, de selv var skyld i forfærdelige hændelser og naturkatastrofer, og betalte aflad til guderne for at oprette orden igen. På samme måde betaler vi også aflad i dag. Tænk, at vi ikke er kommet videre i udvikling, men stadigvæk tror på, at vi selv er skyld i klimaforandringerne.

Det er gigantiske summer, vi ofrer for at ændre Jordens klima, og jeg er overbevist om, at de bliver brugt uden megen nytte. På samme måde som vores forfædres ofringer sikkert heller ikke gjorde den store forskel. Der er desværre nok ikke noget at gøre ved det. Det er som med bølgerne, der løber trætte på de nye fremskudte diger her i marsken. Man kan håbe, at klimabølgen vel også bliver træt inden alt for længe.

I den forbindelse er Brorsons salme fra 1737, "Op, al den ting, som Gud har gjort", vers to, er ret så lærerig: "Gik alle konger [i]frem på rad i deres magt og vælde, de mægted ej det mindste [i]blad at sætte på en nælde".[/i][/i]

Sådan en lille ting tror jeg heller ikke de klimatroende kan klare. Hvordan kan de så tro, at de kan ændre klodens temperatur?

Det er forbløffende, at en ide som en bølge kan vokse sig så stor på forholdsvis kort tid. Egentlig også skræmmende, at cirka halvdelen af os mennesker løber efter en flyvsk ide om menneskabt opvarmning.

Det viser virkelig, hvor skrøbeligt vores ellers trygge samfund er, og så hurtigt stemninger kan brede sig. Måske et urinstinkt, vel udelukkende for at tilhøre fællesskabet i gruppen - og så giver det sikkert også en god følelse.