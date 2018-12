Klimaet venter ikke på sløve politikere

Klima: Efter i de seneste dage at have deltaget i klimakonferencen COP24, der lige nu er i gang i Polen, er jeg oprigtig bekymret for, at det politiske system mister endnu mere legimitet og måske også relevans, end det er tilfældet i forvejen. Selvom det på mange måder er opløftende at være vidne til at verdens ledere i det mindste forsøger at løse klimakrisen, så er det også dybt deprimerende at være vidne til, hvordan forhandlingerne foregår. Hvor langsomt det går. Hvor destruktiv en tilgang særligt nogen lande har. Hvor meget tid man bruger på bitte små detaljer, som burde være færdigdebatteret for længst.

"Handl nu, idioter", lød et usædvanligt direkte, men også alvorsfuldt bud en oversættelse af budskabet fra videnskaben til verdenspolitikere, da FN's klimapanel for nylig offentliggjorde en længe ventet rapport om, hvad 1,5 grader global opvarmning vil betyde for eksempelvis mennesker, natur, koralreve og dyr over alt på planenten.

Men verdens ledere snakker og snakker og snakker i stedet. Bla, bla, bla.

Omvendt ser vi borgere, organisationer og virksomheder, der - trætte af for meget snak - i stedet bare handler. Volvo vil stopper med at producere benzin- og dieselbiler allerede næste år, Volkswagen har meldt et lignende mål ud for 2026. Mærsk har lovet, at man vil sejle med såkaldte nuludlednings-skibe i 2030 og være CO2-neutrale i 2050. Andre af Danmarks mest hæderkronede virksomheder - og største eksportsucceser - nemlig Rockwool, Velux, Grundfos og Danfoss kræver højere klimaambitioner fra regeringen samtidig med at de også efterlyser konkret handling fra politisk hold, hvis Danmark igen skal fastholde sin position som et grønt foregangsland.

Vi ser også globale giganter som IKEA, McDonald's og Nestlé tage bæredygtighedsinitiativer, som ville være utænkelige for kun få år siden. IKEA promoverer bæredygtige materiale, McDonald's satser på vegetarburgere og Nestlé har lavet en vegansk udgave af der isklassiker Magnum. Det betyder ikke, at disse selskaber er blevet helgener - der er ved gud stadig masser at kritisere - men de tager skridt i den rigtige retning, som altså har en stor effekt, når der er tale om så store virksomheder.

Det gør de, fordi de kan se, hvilken vej udviklingen går. Og fordi borgerne rykker sig som sjældent før i disse år. De efterspørger grønne løsninger, stiller krav til de produkter, de køber, den mad, de spiser osv. osv.

Den helt store stjerne på COP24 har været den 15-årige svenske pige Greta Thunberg, der blev kendt, da hun under det svenske valg droppede sin skolegang for i stedet at strejke for klimaet.

"Vi er ikke kommet her for at trygle verdens ledere om at skabe en bedre fremtid for os. De har ignoreret os indtil nu, og de vil ignorere os igen. Vi er kommet her for at lade dem vide, at forandringen kommer, uagtet om de vil det eller ej," sagde hun, da hun holdt tale på COP24 forleden. Meget stærkt, synes jeg.

Men som politiker - og som en der tror på det demokratiske system - gør det mig også bekymret. For hvis ikke det politiske system - og det gælder både hovedparten af de danske partier og i særdeleshed regeringen - kommer op i fart og fører an i klimakampen, men i stedet fremstår bagudskuende, nølende og reaktionære, risikerer vi at miste den legitimitet, som er så afgørende for demokratiet.