Klimaet bringer os sammen i køkkenet - hvis vi orker

Mad: I en ny undersøgelse fra Madkulturen fremgår det at danskerne spiser mere og mere færdigtilberedt mad og bruger mindre og mindre tid i køkkenet end tidligere. Danskerne labber færdigretter og take-away i sig og nogle frygter ligefrem, at vi ikke får brug for køkkener i fremtiden, hvis det fortsætter sådan. Jeg tror nu, at udviklingen går en ganske anden vej.

For der har vel næppe før været så stort fokus på den miljøpåvirkning, fødevareindustrien skaber, på vores alle sammens (over)forbrug, på klimavenlig mad og madspild? Og samtidig et enormt behov for at tilbringe tid sammen, for at hygge sig omkring fødevarer?

Forbrugerne kræver af fødevareproducenterne, at de har omtanke for klimaet og de dyr vi spiser i alle tænkelige led - fra jord til bord. Og man behøver ikke lede længe i nyhedsstrømmen for at finde rødglødende advarselslamper om, at klimaet ændrer sig med flere og mere hidsige naturkatastrofer til følge.

Samtidig flirter flere danskere med vegetarmad og nogle dropper helt kød. De køber el-biler og skærer ned på flyrejser - de stemmer anderledes og mere "grønt". De harcelerer over de håbløse mængder plastik, der bruges til at emballere fødevarer med. Politikerne går på banen med forslag til at reducere CO2-udledningen og profilerer sig skarpere og skarpere på den grønne dagsorden.

Forskerne fortæller jævnligt, at "vinduet" for at reagere, mulighederne for at undgå de altødelæggende temperaturstigninger, bliver mindre og snart er helt lukket.

Med andre ord; det er ikke længere "nice" at være klimabevidst, det er en ren og skær nødvendighed. Derfor forudser jeg, at danskerne i langt højere grad vil dyrke og købe de råvarer, de kan få lokalt og regionalt. Ikke mindst de råvarer, der svømmer rundt i havet omkring os, som ikke er opdrættede, men vilde. Man vil i stigende grad droppe udenlandske fødevarer med masser af food miles på samvittigheden og købe langt flere danskproducerede råvarer. Man vil handle lokalt, støtte lokale og regionale fødevareproducenter, købe de mængder man skal bruge og ikke mere - og man vil lave maden derhjemme.

Hvorfor? Ja, hvorfor er programmer som Bonderøven, Nak & Æd og Den Store Bagedyst så populære? Det tror jeg, de er, fordi danskerne dybest set drømmer om at hygge mere med sine kære i køkkenet, tilbringe mere tid sammen, dyrke deres egne grøntsager og urter - drømmer om at give en mere grøn verden videre til de kommende generationer. Men kan det så lade sig gøre at hygge sig og være klimavenlig samtidig?