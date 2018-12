Klimaeffekt fra datacentre rummer kæmpe potentiale for Danmark.

Energi: Forbruget af data vokser voldsomt, og enhver kan bare starte med at se på sig selv: Bruger du mere eller mindre data nu end for bare et år siden? Medmindre man har meldt sig helt ud af det moderne, digitale samfund, vil svaret for langt de fleste være et klart ja.

Flere data kræver flere og større datacentre, der er hele nettets 'maskinrum'. Og selv i moderne, digitale tider kræver store maskiner megen energi. Derfor har datacentre også et stort strømforbrug, selvom operatørerne hele tiden arbejder på at forbedre effektiviteten - både af hensyn til miljøet og ganske almindelig driftsøkonomi.

De seneste år er det gået rigtig hurtigt med at forløse Danmarks potentiale for at tiltrække datacentre, og de rummer i sig selv store muligheder for en ny vækstindustri. Ifølge Cowis modelberegninger for Energistyrelsen vil etablering af ni datacentre resultere i 2.700 til 4.000 årlige job frem til 2040.

Den voldsomme vækst i datatrafik kræver nytænkning, så energiforbruget ikke gør klodens klimaudfordring endnu værre. Vi behøver ikke trække alle datacentre til Danmark for at redde verden - vi har alligevel hverken plads eller strøm til dem alle.

Da den første olie og gas blev fundet i dansk undergrund for 52 år siden, havde ingen danske virksomheder forstand på den slags. Amerikanske specialister dominerede offshorebranchen, men de nye danske aktører greb chancen, blev underleverandører, sugede viden til sig og begyndte efterhånden selv at udvikle teknologien.

I dag er de danske offshorevirksomheder for længst vokset ud i verden. Nu står vi med chancen for en tilsvarende udvikling indenfor datacentre - hvis vi griber den.

Hvordan gør vi så det? Det starter konkret med opbygning af et test- og innovationscenter for datacenterindustrien. En parallel og et forbillede kunne være vindmølleindustriens fælles testcenter ved Østerild i Thy.

Tanken er at drifte en serverfarm i et almindeligt datacentermiljø til forskning og udvikling med praktisk afprøvning af produkter og løsninger. Det skal drives som et innovativt test lab, hvor man kan eksperimentere med nye komponenter og teknologier indenfor f.eks. elnet, netværk, software, servere, materialer og køling.

Udover de tekniske faciliteter kan et testcenter også danne rammen for klyngedannelser, hvor løsninger - og ikke mindst mennesker - mødes og udvikles på tværs af brancher. Et oplagt sted at starte er udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentre. Vi har allerede set det første eksempel i Facebooks samarbejde med Fjernvarme Fyn. På det område er den sunde fornuft lige så enkel, som teknikken og lovgivningen er kompliceret.